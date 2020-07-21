Аваков заявил, что луцкий террорист не проходил психиатрическое лечение

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков опроверг информацию о том, что Максим Кривош, захвативший заложников в Луцке, проходил психиатрическое лечение. Пресс-конференцию транслировал "5 канал".
"Я бы очень просил всех быть очень аккуратными в комментариях, в том числе распространяя недостоверную информацию в адрес человека, который удерживает заложников", – отметил глава МВД.
В качестве примера недостоверной информации о Кривоше Аваков назвал данные о том, что он проходил лечение в психиатрической больнице.
"Это не помогает ситуации, это создает дополнительное напряжение", – добавил министр.
Утром 21 июля неизвестный в центре Луцка захватил автобус, в котором находится около 20 заложников. К месту происшествия прибыли правоохранители в бронежилетах и шлемах, а также руководство СБУ. Очевидцы слышали выстрелы.
Злоумышленник называет себя Максим Плохой, его требования указаны в аккаунтах в Twitter и "ВКонтакте".
Из официальных источников стало известно, что террорист лечился в психиатрической больнице (эти сведения среди прочего были опубликованы в Telegram-канале департамента уголовного розыска МВД Украины).
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