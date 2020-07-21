Телеканалы в прямом эфире цитируют мысли и отрывки из книги луцкого террориста. Но именно ради этого он и захватил людей

Такое впечатление, что сумасшествие не только в маршрутке в Луцке в виде захватчика, но и в медиа – в виде толпы комментаторов.

Информационные телеканалы делают в прямом эфире ровно то, ради чего террорист и захватил заложников, а именно: цитируют его мысли, какие-то отрывки из его книги, описанные им же детали его биографии, создавая террористу медийный образ. Еще раз: он вот именно для этого и захватил людей!

Телеканал "Наш" доработался аж до того, что запустил опрос – типа готовы ли вы на "радикальные действия", чтобы обратить на себя внимание власти. И если это не оправдание терроризма, то что тогда оправдание терроризма?

Граждане, привыкшие торговать российской агрессией, уже рассказывают, что это все московская спецоперация, и выглядят при этом как прогулявшие госпитализацию в психиатрическую лечебницу. У говорящих голов Медведчука в топе популярных тезисов опять хейт против Супрун, потому что Супрун якобы позакрывала психиатрические больницы, и вот смотрите – больной в маршрутке. Ну а для граждан, которых больше всего в жизни раздражает Аваков, все события дня – это, естественно, еще один повод упомянуть Авакова.

Источник: Дмитро Литвин / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора