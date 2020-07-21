Заложники в Луцке находятся в нормальном состоянии – Аваков

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что правоохранителям удалось поговорить с одним из заложников, которых захватил в Луцке Максим Кривош. Глава МВД добавил, что переговоры с террористом продолжаются.

Аваков выразил надежду, что ситуация в Луцке разрешится в ближайшее время Фото: mvs.gov.ua

Пассажиры автобуса, которых захватил в заложники житель Волынской области Максим Кривош, находятся в нормальном состоянии. Об этом на брифинге сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков. Пресс-конференцию транслировал "5 канал".

"Переговоры идут. Люди находятся в нормальном состоянии. Это с его слов и со слов одного из [заложников], с которым нам удалось поговорить. Я думаю, что в ближайшее время нам удастся разрешить эту ситуацию. Так или иначе", – сказал Аваков.

Утром 21 июля неизвестный в центре Луцка захватил автобус, в котором находится около 20 заложников. К месту происшествия прибыли правоохранители в бронежилетах и шлемах, а также руководство СБУ. Очевидцы слышали выстрелы.

Злоумышленник называет себя Максим Плохой, его требования указаны в аккаунтах в Twitter и "ВКонтакте". Агентство "Волинські новини" позже уточнило, что Максим Плохой – псевдоним захватчика, на самом деле его зовут Максим Кривош.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что держит ход событий под личным контролем.

"ГОРДОН" следит за событиями в Луцке в режиме онлайн.