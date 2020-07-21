Луцкий террорист заходил в автобус с рюкзаком и сумкой. Видео

Утром 21 июля неизвестный в центре Луцка захватил автобус, в котором находится около 20 заложников. К месту происшествия прибыли правоохранители в бронежилетах и шлемах, а также руководство СБУ. Очевидцы слышали выстрелы.

Злоумышленник называет себя Максим Плохой, его требования указаны в аккаунтах в Twitter и "ВКонтакте". Агентство "Волинські новини" позже уточнило, что Максим Плохой – псевдоним захватчика, на самом деле его зовут Максим Кривош.

Из официальных источников стало известно, что террорист лечился в психиатрической больнице.

Министр внутренних дел Арсен Аваков срочно вылетел в Луцк. Национальная полиция открыла производство по ст. 147 (захват заложников) Уголовного кодекса Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что держит ход событий под личным контролем.

"ГОРДОН" следит за событиями в Луцке в режиме онлайн.