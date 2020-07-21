"От него веяло страхом". В издательстве рассказали, почему опубликовали книгу луцкого террориста

Максим Кривош, который захватил автобус с людьми в Луцке, в 2014 опубликовал книгу "Философия преступника", в которой рассказал о том, как восемь лет провел в тюрьме.

Типография "ВолыньПолиграф", которая публиковала книгу луцкого террориста Максима Кривоша "Философия преступника", не нашла в ней ничего запрещенного. Об этом в комментарии hromadske рассказала директор типографии Жанна.

"Он к нам звонил из Львова, это был 2014 год, мы еще удивились, почему из Львова. Он сказал, что у нас будет дешевле, потому что обзвонил десять типографий. Затем он приехал. Мы это вычитали, там не было ничего такого", – рассказывает она.

По ее словам, Кривош рассказывал, как сидел восемь лет в тюрьме, говорил довольно сдержанно.

"Бумага, знаете, все стерпит. Он был такой огромный, крупный, от него веяло страхом. Почему? Потому что человек сидел в тюрьме. Хотел рассказать об этом родственникам через книгу", – добавила директор.

Утром 21 июля неизвестный в центре Луцка захватил автобус, в котором находится около 20 заложников. К месту происшествия прибыли правоохранители в бронежилетах и шлемах, а также руководство СБУ. Очевидцы слышали выстрелы.

Злоумышленник называет себя Максим Плохой, его требования указаны в аккаунтах в Twitter и "ВКонтакте". Агентство "Волинські новини" позже уточнило, что Максим Плохой – псевдоним захватчика, на самом деле его зовут Максим Кривош.

Из официальных источников стало известно, что террорист лечился в психиатрической больнице.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что держит ход событий под личным контролем.

"ГОРДОН" следит за событиями в Луцке в режиме онлайн.