Twitter и YouTube удалили аккаунты луцкого террориста Максима Кривоша

На странице Максима Кривоша в Twitter, который захватил заложников в Луцке, указано, что соцсеть приостановила действие учетной записи, так как она нарушила правила Twitter.

Утром 21 июля Максим Кривош в центре Луцка захватил автобус, в котором находится около 20 заложников Фото: volyn24.com

Соцсети YouTube и Twitter удалили аккаунты Максима Кривоша, который 21 июля захватил автобус с заложниками в Луцке Волынской области.

"Действие учетной записи приостановлено. Twitter приостанавливает действие учетных записей, которые нарушают правила Twitter", – указано на странице террориста.

Скриншот: twitter.com

С YouTube исчезли все видео Кривоша, так как канал был тоже удален.

Скриншот: youtube.com

В своих соцсетях террорист публиковал свои требования к власти и правоохранителям.

Утром 21 июля неизвестный в центре Луцка захватил автобус, в котором находится около 20 заложников. К месту происшествия прибыли правоохранители в бронежилетах и шлемах, а также руководство СБУ. Очевидцы слышали выстрелы.

Злоумышленник называет себя Максим Плохой, его требования указаны в аккаунтах в Twitter и "ВКонтакте". Агентство "Волинські новини" позже уточнило, что Максим Плохой – псевдоним захватчика, на самом деле его зовут Максим Кривош.

Из официальных источников стало известно, что террорист лечился в психиатрической больнице.

Министр внутренних дел Арсен Аваков срочно вылетел в Луцк. Национальная полиция открыла производство по ст. 147 (захват заложников) Уголовного кодекса Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что держит ход событий под личным контролем.

"ГОРДОН" следит за событиями в Луцке в режиме онлайн.