Twitter и YouTube удалили аккаунты луцкого террориста Максима Кривоша

Соцсети YouTube и Twitter удалили аккаунты Максима Кривоша, который 21 июля захватил автобус с заложниками в Луцке Волынской области.
"Действие учетной записи приостановлено. Twitter приостанавливает действие учетных записей, которые нарушают правила Twitter", – указано на странице террориста.
С YouTube исчезли все видео Кривоша, так как канал был тоже удален.
В своих соцсетях террорист публиковал свои требования к власти и правоохранителям.
Утром 21 июля неизвестный в центре Луцка захватил автобус, в котором находится около 20 заложников. К месту происшествия прибыли правоохранители в бронежилетах и шлемах, а также руководство СБУ. Очевидцы слышали выстрелы.
Злоумышленник называет себя Максим Плохой, его требования указаны в аккаунтах в Twitter и "ВКонтакте".
Из официальных источников стало известно, что террорист лечился в психиатрической больнице.
Министр внутренних дел Арсен Аваков срочно вылетел в Луцк. Национальная полиция открыла производство по ст. 147 (захват заложников) Уголовного кодекса Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что держит ход событий под личным контролем.
"ГОРДОН" следит за событиями в Луцке в режиме онлайн.