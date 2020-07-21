"Сплошной набор фраз": Полиция рассказала о требованиях луцкого захватчика

Полиция продолжает вести переговоры с мужчиной, который захватил автобус в Луцке 21 июля. Начальник Главного управления Национальной полиции Волынской области Юрий Крошко рассказал, что преступник не говорит ничего конкретного и обвиняет все государственные органы.

Полицейские продолжают вести переговоры с вооруженным мужчиной, который захватил автобус с заложниками в Луцке 21 июля. Преступник на контакт не идет, его требования не содержат конкретики, рассказал начальник Главного управления Национальной полиции Волынской области Юрий Крошко.

"Не доволен ситуацией в стране (мужчина, захвативший автобус с заложниками. – "ГОРДОН"). Конкретных требований нет. Мы их изучили. Это набор фраз, набор требований ко всем подряд. Ко всем правоохранительным органам, государственным органам", ­– сообщил Крошко в общении с журналистами.

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Видео: Поліція Волині / YouTube

Утром 21 июля неизвестный в Луцке захватил автобус, в котором находится около 20 заложников. На автобусе табличка "Берестечко – Красиловка". К месту происшествия прибыли правоохранители в бронежилетах и шлемах, а также руководство СБУ. Около 10.20 были слышны громкие выстрелы. Правоохранители ведут переговоры со злоумышленником.

Мужчина, который захватил около 20 человек в автобусе в центре Луцка, называет себя Максим Плохой, сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что держит ход событий под личным контролем.

Министр МВД Украины Арсен Аваков срочно вылетел в Луцк, чтобы координировать действия подразделений МВД в условиях захвата заложников.