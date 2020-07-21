Луцкий террорист освободил трех заложников – Геращенко

По словам замглавы МВД Украины Антона Геращенко, захвативший в Луцке автобус Максим Кривош отпустил двух женщин и подростка.

Максим Кривош, захвативший 21 июля в центре Луцка автобус с пассажирами, согласился отпустить трех заложников. Об этом в Facebook сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Только что первый заместитель главы Национальной полиции Евгений Коваль договорился с Максимом Кривошем об освобождении первых трех заложников! Это пожилая женщина, подросток и молодая беременная девушка. Они свободны", – написал он.

Геращенко также разместил видео освобождения.

Утром 21 июля в центре Луцка Кривош захватил автобус, в котором находится около 20 заложников. К месту происшествия прибыли правоохранители включительно с руководством МВД и СБУ. Очевидцы слышали выстрелы.

Национальная полиция открыла производство по ст. 147 (захват заложников) Уголовного кодекса Украины, СБУ – по статье о теракте.

Геращенко рассказывал, что Кривош дважды судим, он около 10 лет провел в исправительных учреждениях за совершение ряда тяжких преступлений, в частности за мошенничество, вымогательство, незаконное обращение с оружием и бандитизм.

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