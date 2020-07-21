Луцкий террорист разрешил передать заложникам воду – Геращенко

По словам замглавы МВД Украины Антона Геращенко, воду для взятых в заложники пассажиров автобуса в Луцке передал первый замглавы Нацполиции Евгений Коваль.

Максим Кривош, захвативший 21 июля в Луцке автобус с заложниками, разрешил передать им воду. Об этом в Facebook сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Первые результаты переговоров в Луцке. Максим Кривош разрешил полиции передать упаковки воды. Воду заложникам передал первый заместитель главы Национальной полиции Евгений Коваль", – написал он.

Ранее, по словам Геращенко, луцкий террорист не позволял передать воду заложникам, которые несколько часов пребывают в захваченном автобусе.

Утром 21 июля Кривош в центре Луцка захватил автобус, в котором находится около 20 заложников. К месту происшествия прибыли правоохранители в бронежилетах и шлемах, а также руководство СБУ. Очевидцы слышали выстрелы.

Национальная полиция открыла производство по ст. 147 (захват заложников) Уголовного кодекса Украины.

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