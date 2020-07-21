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ПРОИСШЕСТВИЯ

"Полчаса дал. Уже меньше осталось". Луцкий террорист потребовал, чтобы Зеленский выступил с видеообращением

Максим Кривош, который удерживает заложников в луцком автобусе, передал журналистам новое требование: он хочет, чтобы президент Владимир Зеленский записал видеообращение.

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Автобус с заложниками с утра стоит в центре Луцка
Автобус с заложниками с утра стоит в центре Луцка
Фото: ЕРА

Жительница Луцка Руслана, которая находится в автобусе с террористом Максимом Кривошем, передала журналистам сайта pershyj.com его требование. Он хотел, чтобы президент Владимир Зеленский записал видеообращение.

Редакция привела расшифровку разговора Русланы с журналистом.

Руслана: Что, ему трудно сделать видео, просто сделать видео? Настолько трудно? Просто сделать видео тем всем придуркам, [предстоятель Украинской греко-католической церкви Святослав] Шевчук и те все? Нам перезвонили и сказали, что они не могут. Полчаса дали. Уже меньше осталось.

Журналист: Полчаса, а дальше что?

Руслана: Вы пишите ему напрямую. Или как? Поднимайте как-то.

Журналист: Мы освещаем все на своих ресурсах.

Руслана: Что, нельзя найти Зеленского, что, он скрывается?

Журналист: В Луцке есть министр...

Руслана: Они перезвонили, какой-то Женя перезвонил, что он не будет делать требования.

Журналист: Как вы себя чувствуете? Все хорошо?

Руслана: Да. Только дрон... Сейчас будет граната взрываться, сейчас будет граната!

(Раздается взрыв.)

Журналист: Руслана, все хорошо?

Руслана: Делают из него больного. Чтобы он был больным. Он говорит, что он не лежал в больнице. Написали бог знает что, а он сердится из-за этого.

Журналист: Уже опровергли информацию о психбольнице.

Руслана: Зачем они его нервируют? Пишите. Ну пишите. Поднимите же того Зеленского. И того [министра внутренних дел Арсена] Авакова, жопы свои пусть поднимут.

Журналист: Он хочет именно Зеленского?

Руслана: Семь часов! Они семь часов не могут шевельнуться? Пусть сделает к нему видеообращение.

Журналист: Все ваши требования печатают.

Руслана: Это мало. Это надо звонить, чтобы уже... Чтобы произошло в минуту. На его странице пусть сделает это видео, это пять минут времени займет! Пять минут – и спасти столько людей! Там внизу есть, что должен сказать Зеленский. Все есть. Все я скинула. Больше ничего он не просит.

Журналист: У вас есть вода?

Руслана: Давайте. Шевелитесь.

Утром 21 июля в центре Луцка мужчина захватил автобус с пассажирами. Очевидцы слышали выстрелы.

Злоумышленник называет себя Максим Плохой, его требования были указаны в аккаунтах в Twitter и "ВКонтакте". Агентство "Волинські новини" позже уточнило, что Максим Плохой – псевдоним захватчика, на самом деле его зовут Максим Кривош.

Террорист потребовал, чтобы Зеленский прорекламировал в видеообращении документальный фильм "Земляне".

Аваков вылетел в Луцк. Национальная полиция открыла производство по ст. 147 (захват заложников) Уголовного кодекса Украины.

Зеленский заявил, что держит ход событий под личным контролем.

"ГОРДОН" следит за событиями в Луцке в режиме онлайн.

Теги: Арсен Аваков, заложники, автобус, видео, Владимир Зеленский, граната, Святослав Шевчук, пассажиры, захват заложников в Луцке, Максим Кривош
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