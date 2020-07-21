"Полчаса дал. Уже меньше осталось". Луцкий террорист потребовал, чтобы Зеленский выступил с видеообращением

Жительница Луцка Руслана, которая находится в автобусе с террористом Максимом Кривошем, передала журналистам сайта pershyj.com его требование. Он хотел, чтобы президент Владимир Зеленский записал видеообращение.
Редакция привела расшифровку разговора Русланы с журналистом.
Руслана: Что, ему трудно сделать видео, просто сделать видео? Настолько трудно? Просто сделать видео тем всем придуркам, [предстоятель Украинской греко-католической церкви Святослав] Шевчук и те все? Нам перезвонили и сказали, что они не могут. Полчаса дали. Уже меньше осталось.
Журналист: Полчаса, а дальше что?
Руслана: Вы пишите ему напрямую. Или как? Поднимайте как-то.
Журналист: Мы освещаем все на своих ресурсах.
Руслана: Что, нельзя найти Зеленского, что, он скрывается?
Журналист: В Луцке есть министр...
Руслана: Они перезвонили, какой-то Женя перезвонил, что он не будет делать требования.
Журналист: Как вы себя чувствуете? Все хорошо?
Руслана: Да. Только дрон... Сейчас будет граната взрываться, сейчас будет граната!
(Раздается взрыв.)
Журналист: Руслана, все хорошо?
Руслана: Делают из него больного. Чтобы он был больным. Он говорит, что он не лежал в больнице. Написали бог знает что, а он сердится из-за этого.
Журналист: Уже опровергли информацию о психбольнице.
Руслана: Зачем они его нервируют? Пишите. Ну пишите. Поднимите же того Зеленского. И того [министра внутренних дел Арсена] Авакова, жопы свои пусть поднимут.
Журналист: Он хочет именно Зеленского?
Руслана: Семь часов! Они семь часов не могут шевельнуться? Пусть сделает к нему видеообращение.
Журналист: Все ваши требования печатают.
Руслана: Это мало. Это надо звонить, чтобы уже... Чтобы произошло в минуту. На его странице пусть сделает это видео, это пять минут времени займет! Пять минут – и спасти столько людей! Там внизу есть, что должен сказать Зеленский. Все есть. Все я скинула. Больше ничего он не просит.
Журналист: У вас есть вода?
Руслана: Давайте. Шевелитесь.
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