Луцкий террорист обстрелял дрон и взорвал неизвестный предмет – Геращенко

Сотрудники Службы безопасности Украины использовали дрон в Луцке, где террорист захватил автобус с пассажирами. Злоумышленник попытался сбить его выстрелами, сообщил заместитель главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Утром 21 июля неизвестный в центре Луцка захватил автобус, в котором находится около 20 заложников Фото: konkurent.ua

Максим Кривош, который захватил автобус с пассажирами в Луцке, несколько раз выстрелил по беспилотнику, который используют сотрудники Службы безопасности Украины. Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщил заместитель главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"На месте события сотрудники СБУ используют беспилотный летательный аппарат. Злоумышленник осуществил в его сторону несколько выстрелов, после чего из автобуса бросил неустановленный предмет, который взорвался. Никто не пострадал", – сказал Геращенко.

Агентство "Конкурент" опубликовало видео инцидента, на котором слышны выстрелы и взрыв.

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Вbдео: Конкурент - новини Луцька та Волині / YouTube

Утром 21 июля неизвестный в центре Луцка захватил автобус, в котором находится около 20 заложников. К месту происшествия прибыли правоохранители в бронежилетах и шлемах, а также руководство СБУ. Очевидцы слышали выстрелы.

Злоумышленник называет себя Максим Плохой, его требования указаны в аккаунтах в Twitter и "ВКонтакте". Агентство "Волинські новини" позже уточнило, что Максим Плохой – псевдоним захватчика, на самом деле его зовут Максим Кривош.

Из официальных источников стало известно, что террорист лечился в психиатрической больнице.

Министр внутренних дел Арсен Аваков срочно вылетел в Луцк. Национальная полиция открыла производство по ст. 147 (захват заложников) Уголовного кодекса Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что держит ход событий под личным контролем.

"ГОРДОН" следит за событиями в Луцке в режиме онлайн.