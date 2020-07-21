Луцкий террорист не разрешил передать воду заложникам – Геращенко

Правоохранители хотели передать воду заложникам, которых в Луцке захватил житель Волынской области Максим Кривош, однако он пока не позволил этого сделать.

По данным Геращенко, террорист удерживает в заложниках от 10 до 20 человек Фото: НГУ / Twitter

Максим Кривош, захвативший заложников в Луцке, не разрешил передать воду людям в автобусе. Об этом в эфире телеканала ZIK заявил замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Было предложено, чтобы он передал воду для заложников, потому что автобус стоит уже несколько часов на жаре, но он пока этого не позволил", – сказал замминистра.

По его словам, в автобусе находится от 10 до 20 человек.

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Видео: ZIK / YouTube

Утром 21 июля Кривош в центре Луцка захватил автобус, в котором находится около 20 заложников. К месту происшествия прибыли правоохранители в бронежилетах и шлемах, а также руководство СБУ. Очевидцы слышали выстрелы.

Национальная полиция открыла производство по ст. 147 (захват заложников) Уголовного кодекса Украины.

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