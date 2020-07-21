Аваков ответил на вопрос, есть ли связь между захватом заложников в Луцке и минированием в Киеве

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков уверен, что захват заложников в Луцке и минирование киосков у станции метро "Минская" в Киеве никак не связаны.

Между захватом заложников в Луцке и минированием объектов в Киеве нет никакой связи. Об этом на брифинге сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков. Пресс-конференцию транслировал "5 канал".

“У нас каждый день где-то находят взрывчатку, какое-то оружие. Это не имеет никакого отношения [к захвату заложников]”, – сказал Аваков, отвечая на вопрос, существует ли какая-то связь между событиями в Луцке и Киеве.

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Видео: 5 канал / YouTube

Утром 21 июля житель Волынской области Максим Кривош в центре Луцка захватил автобус, в котором находится около 20 заложников. К месту происшествия прибыли правоохранители в бронежилетах и шлемах, а также руководство СБУ. Очевидцы слышали выстрелы. Национальная полиция открыла производство по ст. 147 (захват заложников) Уголовного кодекса Украины, СБУ – по ст. 258 (теракт).

"ГОРДОН" следит за событиями в Луцке в режиме онлайн.

Кроме того, сегодня днем неизвестный сообщил полиции о минировании двух киосков у станции метро "Минская" в Киеве. Позже правоохранители действительно обнаружили там взрывчатку – ее обезвредили. Также сообщалось о минировании центрального железнодорожного вокзала в столице, однако эта информация оказалась ложной.