Центральный железнодорожный вокзал в Киеве возобновил работу после "минирования"

Центральный железнодорожный вокзал Киева восстановил работу в штатном режиме. Объект проверили взрывотехники, кинологи и полиция.

Центральный железнодорожный вокзал в Киеве возобновил работу после сообщения о минировании. Об этом пишет пресс-служба "Укрзалізниці" в Facebook.

"Работа Центрального железнодорожного вокзала в г. Киеве восстановлена. Он работает в штатном режиме. Объект проверили взрывотехники, кинологи и правоохранители. Никаких опасных устройств не обнаружили", – сообщили в УЗ.

После поступления сообщения о минировании всех работников и пассажиров вокзала немедленно эвакуировали. Поезда курсировали по графику. Посадка пассажиров велась через прилегающие к центральному зданию переходы.