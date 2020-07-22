Много диванных экспертов писали, что нужно проводить штурм, чтобы снайпер "снял" террориста. Но не бывает ничего безопаснее, чем переговоры

Освобожденные в Луцке, конечно, в состоянии после тяжелого стресса. Но с другой стороны, это огромное облечение – когда ты остался жив и чувствуешь, что власть сделала все возможное, чтобы освобождение заложников закончилось успешно. Все, кто вчера отвечал за эту операцию, находились в сложном душевном состоянии. В соцсетях было много диванных экспертов, которые писали о необходимости срочно проводить штурм, чтобы снайпер "снял" террориста и так далее. Но, сидя на диване, очень легко советовать. Не бывает ничего безопаснее, чем переговоры. Поэтому это была главная стратегия.

С заложниками вчера работали психологи, медики и следователи, чтобы воссоздать картину событий. Получат ли освобожденные люди компенсацию – такой информации пока у меня нет.

Настоящее имя злоумышленника было установлено за 10–15 минут. Мы просто специально не разглашали его в СМИ, чтобы террорист думал, что мы не знаем, кто он на самом деле. Сразу же был составлен психологический портрет – это человек, неудовлетворенный жизнью, с манией величия. Поэтому мы еще раз убедились, что лучше всего вести с ним переговоры. Эта тактика была успешной.

Сейчас идет много дискуссий, надо ли было президенту идти на условия террориста? Я думаю, президент сделал все правильно. Самое дорогое – это жизнь людей. Тем более, мы знали, что у злоумышленника есть оружие, он из него стрелял. Нельзя было рисковать. А президент показал, что он любит людей, и своим заявлением создал условия, чтобы террорист сдался.

Теперь нужно установить круг общения злоумышленника и выяснить, нет ли у него сообщников. Вчера в Харькове был проведен обыск у человека, контактировавшего с луцким террористом. У него дома обнаружили целый арсенал оружия.

Когда террорист вышел из автобуса, было непонятно – возможно, он собрался взорвать гранату. Под одеждой у него могло быть другое оружие, которое на расстоянии диванные эксперты не увидели бы. Поэтому было принято решение психологически подавить волю преступника – для этого и звучали выстрелы, были шумовые эффекты. Чтобы он точно не сделал ничего плохого.

Последний раз Кривош вышел из тюрьмы в 2003 году и с тех пор вел образ жизни, который не заинтересовывал полицию или СБУ. У нас есть десятки тысяч граждан, которые однажды оступились и отбыли наказание, но они не идут захватывать заложников и стрелять в центре города. Это определенные особенности в психологии личности. Узнать, что творится в голове у человека, невозможно.

Я убежден, что никакой другой меры пресечения, как безальтернативное содержание под стражей, суд Кривошу не изберет. Далее его ждет судебное разбирательство, и он получит длительный срок лишения свободы. Максимальное наказание – пожизненное заключение.

Источник: Антон Геращенко / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора