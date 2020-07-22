"Просто еще один день в 2020 году". Илон Маск прокомментировал захват заложников в Луцке

Американский предприниматель Илон Маск оставил комментарий под публикацией американского издания The New York Times о захвате заложников в Луцке. Его подписчики согласились, что 2020 год действительно богат событиями.

Илон Маск отреагировал на публикацию The New York Times о луцком захватчике Фото: ЕРА

Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал захват заложников в Луцке 21 июля.

Он написал в Twitter 22 июля сообщение под публикацией американского издания The New York Times о вчерашнем происшествии в Украине.

"Просто еще один день в 2020 году", – отреагировал Маск на публикацию.

Скриншот: Elon Musk / Twitter

The New York Times описала историю так: "Человек с огнестрельным оружием и взрывчаткой захватил 13 заложников и потребовал, чтобы президент Украины посоветовал документальный фильм, повествователем в котором выступает Хоакин Феникс, о жестоком обращении с животными. Президент выполнил требование и заложники были освобождены".

Подписчики Илона Маска согласились с ним. Они писали, что 2020 год действительно богат событиями.

Утром 21 июля в центре Луцка Кривош захватил автобус, в котором находилось 13 человек. Около 22.00 террорист сдался. Никто из заложников не пострадал.

Национальная полиция открыла производство по ст. 147 (захват заложников) Уголовного кодекса Украины, СБУ – по ст. 258 (теракт).