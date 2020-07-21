Луцкий террорист "в грубой форме" отказался говорить с женой – СМИ

Террорист Максим Кривош, захвативший заложников в Луцке, "в грубой форме" отказался разговаривать со своей женой. Об этом пишет луцкое издание "Вісник".
"На переговоры к террористу, захватившему автобус с заложниками в Луцке, привезли его жену из Дубно. Однако на просьбу пообщаться злоумышленник отказал ей в грубой форме", – отмечает "Вісник".
Также Кривош категорически отказался от разговора с известным луцким психологом Еленой Зверевой.
Утром 21 июля в центре Луцка Кривош захватил автобус, в котором находится около 20 заложников. Известно как минимум об одном раненом заложнике.
Национальная полиция открыла производство по ст. 147 (захват заложников) Уголовного кодекса Украины, СБУ – по статье о теракте.
Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко рассказал, что Кривош дважды судим, он около 10 лет провел в исправительных учреждениях за совершение ряда тяжких преступлений, в частности за мошенничество, вымогательство, незаконное обращение с оружием и бандитизм.
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