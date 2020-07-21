Под усиленным наблюдением правоохранителей будут находиться не только улицы Киева, но и места массового скопления граждан, сообщила пресс-служба столичной полиции.

Полиция усилила меры безопасности в Киеве. Об этом 21 июля в Facebook сообщила пресс-служба столичной полиции.

В частности, для обеспечения общественной безопасности и порядка задействованы дополнительные наряды полиции и военнослужащие Национальной гвардии Украины.

Под усиленным наблюдением правоохранителей будут находиться не только улицы Киева, но и места массового скопления граждан, рынки, транспортные развязки, станции метрополитена и тому подобное.

"В случае обнаружения взрывоопасного или подозрительного предмета необходимо срочно сообщить о находке правоохранителям и предоставить максимально подробную информацию. Категорически запрещено касаться неустановленных предметов, рассматривать или самостоятельно их разворачивать. При этом следует сохранять спокойствие и равновесие, не провоцировать панику", – говорится в сообщении полиции.

Сегодня днем неизвестный сообщил полиции о минировании двух киосков у станции метро "Минская" в Киеве. Позже правоохранители действительно обнаружили там взрывчатку – ее обезвредили. Также сообщалось о минировании центрального железнодорожного вокзала в столице, однако эта информация оказалась ложной.