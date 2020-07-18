В Киеве стреляли в таксиста – полиция

Полиция Киева сообщила о задержании мужчины, который несколько раз выстрелил в таксиста в ходе конфликта с ним.

18 июля работника службы такси ранил из огнестрельного оружия его клиент. Об этом проинформировала полиция Киева.

"Правоохранители установили, что водитель такси подвозил мужчину на улицу Вышгородскую. Во время движения пассажир в состоянии алкогольного опьянения начал оскорблять водителя. Когда он остановил авто по адресу назначения, злоумышленник сначала отказался оплатить всю сумму, а потом устроил конфликт, в ходе которого достал оружие и сделал несколько выстрелов в оппонента", – говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что таксиста госпитализировали. В каком он состоянии, не уточняется.

Стрелявшего, который оказался 41-летним местным жителем, задержали, оружие изъяли, отметили правоохранители.

Уголовное производство открыто по ч. 4 ст. 296 (хулиганство с применением оружия) Уголовного кодекса Украины.