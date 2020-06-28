В Харьковской области открыли стрельбу по отдыхавшим, есть погибший – полиция

По данным полиции Харьковской области, мужчина, который в селе Гусаровка открыл стрельбу по отдыхавшим взрослым и детям, находился в состоянии алкогольного опьянения.

Вечером 27 июня в Барвенковском районе Харьковской области в результате стрельбы по отдыхавшим один человек погиб, еще один получил ранения. Об этом проинформировала полиция области.

"Установлено, что в селе Гусаровка недалеко от карьера отдыхала компания из 10 лиц с детьми. Из леса вышел неизвестный и совершил несколько выстрелов из неустановленного оружия в сторону граждан. По предварительным данным, он находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате двое мужчин получили огнестрельные ранения. Двух пострадавших доставили в больницу, 27-летний мужчина от полученных ранений скончался", – говорится в сообщении.

Стрелявшего, 53-летнего местного жителя, правоохранители задержали на месте преступления, оружие у него изъяли.