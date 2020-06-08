Мужчина, устроивший стрельбу по прохожим в Москве, умер после задержания

Житель Москвы открыл стрельбу по прохожим из окна собственной квартиры вечером 7 июня. Во время штурма квартиры сотрудниками правоохранительных органов он оказал сопротивление и был ранен.

Москвич Дмитрий Павлов, который 7 июня открыл стрельбу по прохожим из окна своей квартиры, скончался в больнице. Как сообщает "Интерфакс", об этом заявила представитель городского управления Следственного комитета России Юлия Иванова.

Павлов был задержан вечером накануне.

По информации российских СМИ, мужчина открыл стрельбу из охотничьего карабина по прохожим из окна своей квартиры. Когда сотрудники правоохранительных органов штурмовали квартиру, Павлов оказал сопротивление и был ранен. Агентство ТАСС сообщало, что мужчина находился в невменяемом состоянии.

Кроме подозреваемого ранения получили три человека: двое прохожих и один сотрудник полиции, который участвовал в штурме.