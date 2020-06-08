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"Я военный, я вам всем покажу". В Москве мужчина из окна стрелял по прохожим

Квартиру мужчины, который из охотничьего карабина вел стрельбу по прохожим в Москве, взяли штурмом. Подозреваемый оказал сопротивление.

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Квартиру подозреваемого взяли штурмом
Квартиру подозреваемого взяли штурмом
Фото: depositphotos.com

Вечером 7 июня в Москве мужчина открыл стрельбу по прохожим из окна своей квартиры, сообщил Telegram-канал Life Shot.

По данным источника паблика в правоохранительных органах, стрелок был вооружен охотничьим карабином "Сайга". Во время стрельбы он выкрикивал фразу: "Я военный, я вам всем покажу".

Квартиру, из которой вел огонь подозреваемый, правоохранители взяли штурмом. Мужчина оказал сопротивление.

По информации ТАСС, стрелок имеет психическое заболевание, во время инцидента он находился в невменяемом состоянии.

В результате инцидента в общей сложности пострадали четыре человека: двое случайных прохожих, сотрудник правоохранительных органов, участвовавший в штурме, и сам стрелок.

По факту стрельбы открыто уголовное дело по статьям "покушение на убийство", "хулиганство" и "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов".

Теги: Россия, стрельба, Москва, штурм, хулиганство
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