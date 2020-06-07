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ОБЩЕСТВО

В Николаеве на остановке транспорта подстрелили двух человек – полиция

Огнестрельные ранения разной степени тяжести двое мужчин получили в Николаеве на конечной остановке одного из маршрутов, отметили в полиции.

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Одному из раненых понадобилась операция
Одному из раненых понадобилась операция
Фото: Поліція Миколаївської області / Facebook (архив)

7 июня в Николаеве на одной из остановок общественного транспорта произошла стрельба. Об этом проинформировала полиция Николаевской области.

"Сообщение о том, что на конечной остановке одного из транспортных маршрутов на улице Лазурной в микрорайоне Намыв неизвестные стреляли в двух мужчин и скрылись с места происшествия, в полицию поступило около 18.00. Оба пострадавших были доставлены в медицинские учреждения, где после осмотра одному из мужчин с ранением ног назначили амбулаторное лечение, другой с ранением плеча сейчас находится в операционном блоке", – рассказали в ведомстве.

Злоумышленников ищут, отметили в полиции.

По данным правоохранителей, произошел конфликт между мужчинами.

Уголовное производство открыто ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Теги: Николаев, стрельба, полиция, больница, хулиганство, конфликт, уголовное производство, ранение, мужчины
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