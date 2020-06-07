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В Эстонии мужчина после ДТП открыл стрельбу, есть погибшие

После ДТП на западе Эстонии водитель Subaru застрелил мотоциклиста и открыл огонь по машине, в которой находились пять человек, в том числе трое детей.

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Полиция задержала злоумышленника
Полиция задержала злоумышленника
Фото: ЕРА (архив)

6 июня около 22.00 в районе Лихулы на западе Эстонии в результате стрельбы, которую открыл 32-летний мужчина, погибли два человека. Об этом со ссылкой на полицию сообщило издание ERR.

Стрельбе на шоссе предшествовало ДТП, в которое мужчина попал, находясь за рулем автомобиля Subaru.

Сначала злоумышленник убил 40-летнего мотоциклиста, а затем открыл стрельбу по машине, в которой находились 58-летний мужчина, 61-летняя женщина и трое детей.

Погибла женщина. Ранения получили мужчина и двое детей в возрасте трех и пяти лет. Дети госпитализированы в тяжелом состоянии.

Стрелка задержали сразу после полуночи в результате масштабной полицейской операции, он скрывался в лесу. При задержании он не оказал сопротивления.

Источники ERR говорят, что погибшая была бабушкой раненых детей, работала в аптеке. Стрелявшего, по данным издания, зовут Мик, он медбрат.

В полиции не нашли связи между погибшим мотоциклистом и стрелявшим, которому уже предъявили подозрение в убийстве.

Мотивы преступления пока не озвучены. Прокуратура отметила, что у подозреваемого уже были проблемы с законом.

Теги: ДТП, автомобили, Эстония, стрельба, полиция, раненые, дети, мотоцикл, задержание, подозрение, погибшие, ранение
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