"Директор ЦРУ присутствует на таких операциях, как вы думаете?" Баканов пояснил свое отсутствие в Луцке

Среди руководителей ведомств, присутствовавших на спецоперации по освобождению заложников в Луцке, не было председателя СБУ Ивана Баканова. Он утверждает, что и не должен был появляться на месте событий.

Баканов: Было бы безопасно для заложников, если бы я с автоматом врывался в автобус? Фото: ЕРА

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов утверждает, что его личное присутствие на операции по спасению заложников в Луцке было бы излишним. Об этом он сказал 22 июля в комментарии агентству "Українські новини".

"Директор ЦРУ присутствует на таких операциях, как вы думаете? У нас есть штаб Антитеррористического центра, "Альфа", они появились там спустя очень непродолжительное время, включая руководителя "Альфы" и зампреда, курирующего АТЦ", – заявил Баканов.

По его словам, в таких случаях "нужно быть эффективными, а не популярными".

"Главное ведь, чтобы было все хорошо... Или вы думаете, что было бы безопасно для заложников, чтобы я с автоматом врывался в автобус?" – сказал глава СБУ.

Утром 21 июля в центре Луцка 44-летний Максим Кривош захватил автобус, в котором находилось 13 человек. Вечером террорист сдался после того, как президент Владимир Зеленский выполнил одно из его условий. Никто из заложников не пострадал.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, находившийся в Луцке, заявлял, что у Кривоша были сообщники в других городах Украины.

СБУ открыла уголовное производство по ст. 258 (теракт) Уголовного кодекса Украины. В Единый реестр досудебных расследований также внесены сведения о преступлениях, предусмотренных ч. 2 ст. 147 (захват заложников), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего).