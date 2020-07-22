Туалет – в ведро, на улицу не пускал. Заложники в Луцке рассказали, как с ними обращался террорист Кривош

Заложники луцкого террориста Максима Кривоша рассказали, что Кривош относился к ним хорошо и не угрожал. На улицу никого не пускал, а в туалет разрешал ходить в ведро.

Заложники в Луцке, которые около 13 часов просидели в автобусе 21 июля, рассказали, как к ним относился террорист Максим Кривош. Об этом сообщает "Первый канал социальных новостей".

Заложники утверждают, что Кривош относился к ним хорошо и не угрожал. Он не выпускал заложников на улицу и поздравлял их с днем антисистемы. Террорист также хотел, чтобы власти Украины признали себя публично внутренними террористами.

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Видео: Андрій Гнатюк / YouTube

"Слава богу, нормально. Хорошо к нам относились, ничего не скажу. В туалет он нам предлагал в ведро, а на улицу не отпускал", – сообщила освобожденная заложница Наталья Боса.

Террорист просил всех, кто находился в автобусе, вести себя спокойно.

"Только спокойно вести себя, чтобы никаких лишних движений. Все хорошо", – рассказала о событиях 21 июля заложница Руслана.

Утром 21 июля в центре Луцка Кривош захватил автобус, в котором находилось 13 человек. Около 22.00 террорист сдался. Никто из заложников не пострадал.

Национальная полиция открыла производство по ст. 147 (захват заложников) Уголовного кодекса Украины, СБУ – по ст. 258 (теракт).

К вечеру Зеленский опубликовал видео, на котором рекомендует смотреть фильм "Земляне". После освобождения заложников президент удалил этот ролик.

Замглавы МВД Украины Антон Геращенко отмечал, что Кривош дважды судим, около 10 лет провел в исправительных учреждениях за совершение ряда тяжких преступлений, в частности за мошенничество, вымогательство, незаконное обращение с оружием и бандитизм.

"ГОРДОН" следил за событиями в Луцке в режиме онлайн.