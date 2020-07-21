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Зеленский удалил видео, снятое по требованию луцкого террориста, и опубликовал пост о "важнейшей ценности"

Президент Украины Владимир Зеленский по требованию Максима Кривоша, захватившего в Луцке автобус с людьми, опубликовал видео с призывом смотреть фильм "Земляне". После выхода заложников на волю глава государства удалил видео и разместил пост о событиях в Луцке.

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Зеленский: Терроризму нет места ни в одной стране
Зеленский: Терроризму нет места ни в одной стране
Фото: ЕРА

С Facebook-страницы президента Украины Владимира Зеленского убрали видео, которое было размещено 21 июля по требованию Максима Кривоша, захватившего в центре Луцка автобус с заложниками.

В шестисекундном ролике президент говорит: "Фильм "Земляне" 2005 года. Смотреть всем".

После завершения операции по освобождению заложников видео про "Землян" было деактивировано, Зеленский опубликовал другой пост, посвященный событиям в Луцке.

"Приветствую всех, кто весь день боролся за освобождение людей в Луцке и фактически – за их жизни. Мы все переживали и следили за развитием событий, нарабатывали планы и меняли их, учитывая ситуацию. Жизнь человека – важнейшая ценность. Мы не потеряли никого. Сегодня родные и близкие могут обнять всех, кто прострадал день в автобусе под прицелом. Терроризму нет места ни в одной стране", – написал глава государства.

https://www.facebook.com/zelenskiy95/posts/2586162224967471

Утром 21 июля в центре Луцка Кривош захватил автобус, в котором находилось около 20 заложников. 

Национальная полиция открыла производство по ст. 147 (захват заложников) Уголовного кодекса Украины, СБУ – по статье о теракте.

Заложников освободили вечером. Кривоша задержали.

Информацию о том, что представляет собой захватывавший заложников мужчина, издание "ГОРДОН" собрало в отдельную публикацию.

"ГОРДОН" следит за событиями в Луцке в режиме онлайн.

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