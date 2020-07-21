МВД о захвате автобуса в Луцке: Заложники освобождены

По данным замглавы МВД Украины Антона Геращенко, захвативший заложников в Луцке вышел из захваченного им автобуса.

В Луцке освободили всех заложников, которых 21 июля в центре города захватил в автобусе Максим Кривош. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Насколько мне известно, несколько минут назад лицо, которое захватило заложников, вышло из автобуса. Однако сейчас ситуация меняется поминутно... Я только что получил видео о том, как заложники освобождены из автобуса", – сказал он.

Замглавы МВД подтвердил, что речь идет об освобождении всех заложников.

По словам Геращенко, "переговоры – это всегда лучше любых спецопераций, которые могут привести к гибели заложников".

"Жизнь людей максимально дорога в данном случае", – подчеркнул он.

Утром 21 июля в центре Луцка Кривош захватил автобус, в котором находилось около 20 заложников. К месту происшествия прибыли правоохранители включительно с руководством МВД и СБУ. Очевидцы слышали выстрелы.

Национальная полиция открыла производство по ст. 147 (захват заложников) Уголовного кодекса Украины, СБУ – по статье о теракте.

Сначала освободили трех заложников. Геращенко утверждал, что об этом договорился первый замглавы Нацполиции Евгений Коваль. Позже замглавы МВД изменил свой пост, отметив, что Коваль "забрал заложников".

После этого в Офисе президента заявили, что трех человек освободили благодаря разговору Кривоша с главой государства Владимиром Зеленским. Перед этим президент выполнил одно из требований Кривоша – записать видео с рекомендацией посмотреть фильм "Земляне", снятый в 2005 году. Глава государства снялся в шестисекундном ролике.

Геращенко рассказывал, что Кривош дважды судим, он около 10 лет провел в исправительных учреждениях за совершение ряда тяжких преступлений, в частности за мошенничество, вымогательство, незаконное обращение с оружием и бандитизм.

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