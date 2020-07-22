Российский "Коммерсантъ" написал о луцком террористе как о бывшем бойце "Азова". Билецкий назвал это фейком

"Коммерсантъ" представил Максима Кривоша, который захватывал в Луцке автобус с заложниками, экс-бойцом батальона "Азов", которого якобы выгнали за гомосексуализм. Основатель "Азова" Андрей Билецкий заявил, что Кривош никогда там не служил, как и человек с фамилией, на которую ссылаются росСМИ.

Российское издание "Коммерсантъ" 21 июля в статье о захватившем заложников в Луцке в автобусе представило Максима Кривоша как бывшего бойца добровольческого батальона "Азов".

"Ъ" удалось связаться с одним из знакомых преступника, его бывшим сослуживцем по отряду спецназначения "Азов" Феофаном Добролюбовым. "Он давно угрожал что-то такое выкинуть, – отметил господин Добролюбов. – Мы вначале вместе состояли в батальоне "Азов", и Максима оттуда в 2016 году с позором выгнали за извращения". Как сообщил собеседник "Ъ", речь якобы идет о "гомосексуальных связях" Максима Кривоша", – говорится в материале "Коммерсанта".

Основатель "Азова", глава украинской партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий в Telegram назвал информацию российского издания "фейком".

"Коммерсантъ" пишет, например, что террорист служил в полку "Азов", был изгнан за гомосексуализм. Зная неадекватность наших медиа, не надо быть Кассандрой, чтобы предсказать жизнь этого фейка и в наших ватных СМИ. Инсайдер российского "Коммерсанта" – таинственный боец по имени Феофан Добролюбов. Я могу ответственно заявить что Кривош никогда не служил в "Азове". И вообще, россияне-леваки, террористы не слишком спешат в азовские ряды. Также я проверил и могу уверенно сказать, что в полку не служит и не служил боец с экзотическим именем Феофан", – написал он.

Основатель "Азова" подчеркнул "отдельно для российских агитаторов", что в подразделении также отсутствуют люди с именами Акакий, Ананий, Елистрат, Евлампий, Аполидор "и другие, вычитанные из романов о приключениях Эраста Фандорина".

"Не служили и не служат люди с фамилиями Добролюбов, Тупоумов, Красноглазов и так далее. И моя фамилия – не Белинский. Как говорил товарищ Сталин: "Товарищи агитаторы, будьте бдительны, подбирая имена в своих фейках". Или не говорил", – прокомментировал Билецкий.

Скриншот: Андрій Білецький / Telegram

Утром 21 июля в центре Луцка Кривош захватил автобус, в котором находилось 13 человек. Около 22.00 террорист сдался. Никто из заложников не пострадал.

Против Кривоша правоохранители открыли четыре уголовных дела. Меру пресечения ему изберут 23 июля.

Замглавы МВД Украины Антон Геращенко отмечал, что Кривош дважды судим, около 10 лет провел в исправительных учреждениях за совершение ряда тяжких преступлений, в частности за мошенничество, вымогательство, незаконное обращение с оружием и бандитизм.

"ГОРДОН" следил за событиями в Луцке в режиме онлайн.