Устройство, которое луцкий террорист оставил в автобусе, может быть муляжом – СБУ

У луцкого террориста Максима Кривоша изъяли автомат, пистолет, две гранаты и предмет, который, вероятно, является муляжом взрывного устройства, рассказал глава Волынского облуправления СБУ Павел Данюков.

Правоохранители изъяли у луцкого террориста Максима Кривоша огнестрельное оружие, а взрывчатка, которую он угрожал привести в действие, возможно, не настоящая. Об этом на брифинге 22 июля рассказал начальник Волынского областного управления Службы безопасности Украины Павел Данюков, передает корреспондент "ГОРДОН".

"Изъяли огнестрельное оружие. Точнее, до вывода экспертов, это предметы, похожие на огнестрельное оружие. Автомат Калашникова, пистолет, несколько гранат и, по нашему мнению, муляж взрывного устройства. Эксперты ведут исследование", – сообщил он.

Правоохранители уточнили, что злоумышленник подорвал одну гранату РГД-5, еще одну РГД-5 бросил с кольцом в качестве предупреждения для переговорщиков. Две гранаты найдены в вещах Кривоша.

Утром 21 июля в центре Луцка 44-летний Кривош захватил автобус, в котором находилось 13 человек. Вечером террорист сдался после того, как президент Владимир Зеленский выполнил одно из его условий. Никто из заложников не пострадал.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, находившийся в Луцке, заявлял, что у Кривоша были сообщники в других городах Украины.

СБУ открыла уголовное производство по ст. 258 (теракт) Уголовного кодекса Украины. В Единый реестр досудебных расследований также внесены сведения о преступлениях, предусмотренных ч. 2 ст. 147 (захват заложников), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего).