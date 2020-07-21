ГОРДОН
 
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

СБУ: Луцкий террорист задержан, освобождены 13 заложников

По данным СБУ, Максим Кривош, захвативший заложников в Луцке, "пропагандировал экстремистские взгляды".

Никто из заложников не пострадал, заявили в СБУ
Никто из заложников не пострадал, заявили в СБУ
Фото: Arsen Avakov / Twitter

Максим Кривош, захвативший заложников в Луцке, задержан сотрудниками СБУ и Национальной полиции. Об этом сообщается на странице СБУ в Facebook.

"Сотрудники Центра специальных операций "А" СБУ совместно с Национальной полицией освободили в Луцке 13 заложников и задержали вооруженного террориста, захватившего в центре города рейсовый автобус "Берестечко – Красниловка" с пассажирами. Благодаря спланированной антитеррористическим центром СБУ спецоперации "Бумеранг" правоохранителям удалось избежать жертв среди мирного населения. Установлено, что террористом является Максим Кривош, который пропагандировал экстремистские взгляды", – сказано в заявлении.

В СБУ подчеркнули, что все заложники освобождены, никто из них не пострадал.

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/posts/2758027494427238

Утром 21 июля в центре Луцка Кривош захватил автобус, в котором находилось около 20 человек. Около 22.00 террорист сдался.

Национальная полиция открыла производство по ст. 147 (захват заложников) Уголовного кодекса Украины, СБУ – по статье о теракте.

Замглавы МВД Украины Антон Геращенко рассказал, что Кривош дважды судим, он около 10 лет провел в исправительных учреждениях за совершение ряда тяжких преступлений, в частности за мошенничество, вымогательство, незаконное обращение с оружием и бандитизм.

"ГОРДОН" следит за событиями в Луцке в режиме онлайн.

Теги: МВД, СБУ, Украина, теракт, Антон Геращенко, захват заложников, захват заложников в Луцке, Максим Кривош
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Мой дорогой и нежно любимый". Орбакайте обнародовала снимок с Руссо
  "Мой дорогой и нежно любимый". Орбакайте обнародовала снимок с Руссо
Будущий многодетный отец Тополя построил сыновьям первую недвижимость
Будущий многодетный отец Тополя построил сыновьям первую недвижимость
Гвоздева поделилась снимками с отдыха в Турции
Гвоздева поделилась снимками с отдыха в Турции
Комаровский рассказал, как выглядит дом его мечты
Комаровский рассказал, как выглядит дом его мечты
Вертолет скорой помощи назвали в честь жены принца Чарльза
Вертолет скорой помощи назвали в честь жены принца Чарльза
Мать Маска показала его младшую сестру
Мать Маска показала его младшую сестру
"Женские сердца покорены. Винник плачет". Актер Цимбалюк выйдет на паркет в "Танцах со звездами"
"Женские сердца покорены. Винник плачет". Актер Цимбалюк выйдет на паркет в "Танцах со звездами"
Маск позировал с двухмесячным сыном X AE A-XII на руках
Маск позировал с двухмесячным сыном X AE A-XII на руках
Тина Кароль выступила в Витебске, стоя на гигантской ладони
Тина Кароль выступила в Витебске, стоя на гигантской ладони
Pornhub предложил малому бизнесу бесплатно рекламироваться на своем сайте
Pornhub предложил малому бизнесу бесплатно рекламироваться на своем сайте
Jerry Heil с лимонами в бюстгальтере пожаловалась на хейтеров, которые раскритиковали ее русскоязычный трек
Jerry Heil с лимонами в бюстгальтере пожаловалась на хейтеров, которые раскритиковали ее русскоязычный трек
Платья с рынка и ночевки у маминой знакомой. Ефросинина рассказала, как переехала жить в Киев из Керчи
Платья с рынка и ночевки у маминой знакомой. Ефросинина рассказала, как переехала жить в Киев из Керчи
В Житомире установили памятник звезде "Дизель Шоу" Поплавской. Фото
В Житомире установили памятник звезде "Дизель Шоу" Поплавской. Фото
"До сих пор в шоке". У Михалка родился четвертый сын
"До сих пор в шоке". У Михалка родился четвертый сын
"Мой засранец". Кекелия показала, как выглядел раньше ее супруг
"Мой засранец". Кекелия показала, как выглядел раньше ее супруг
Умер режиссер картины "Батальоны просят огня"
Умер режиссер картины "Батальоны просят огня"
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Старший сын похож на Кузьму". Билык вместе с сыновьями побывала на юбилейном концерте у Осадчей. Фото
"Старший сын похож на Кузьму". Билык вместе с сыновьями побывала на юбилейном концерте у Осадчей. Фото
Пугачева "оторвалась" на вечеринке с московским адвокатом и женой экс-помощника Путина
Пугачева "оторвалась" на вечеринке с московским адвокатом и женой экс-помощника Путина
  Неубранная комната и гаджет в постели. Полякова ночью поругалась с дочерью. Видео
Неубранная комната и гаджет в постели. Полякова ночью поругалась с дочерью. Видео
Tayanna: Мы с сыном ходим дома голые. Он уже все видел, все знает
Tayanna: Мы с сыном ходим дома голые. Он уже все видел, все знает
В Житомире установили памятник звезде "Дизель Шоу" Поплавской. Фото
В Житомире установили памятник звезде "Дизель Шоу" Поплавской. Фото
  Пресс-секретарь Зеленского Мендель рассказала, чем будет заниматься после ухода с должности
Пресс-секретарь Зеленского Мендель рассказала, чем будет заниматься после ухода с должности
"Если случится непоправимое – я не сломаюсь". Экс-жена Павлика рассказала о взаимоотношениях с сыном
"Если случится непоправимое – я не сломаюсь". Экс-жена Павлика рассказала о взаимоотношениях с сыном
  "Ну такое". Пресс-секретарь Зеленского рассказала о своем бойфренде
"Ну такое". Пресс-секретарь Зеленского рассказала о своем бойфренде
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS