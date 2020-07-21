СБУ: Луцкий террорист задержан, освобождены 13 заложников

По данным СБУ, Максим Кривош, захвативший заложников в Луцке, "пропагандировал экстремистские взгляды".

Никто из заложников не пострадал, заявили в СБУ Фото: Arsen Avakov / Twitter

Максим Кривош, захвативший заложников в Луцке, задержан сотрудниками СБУ и Национальной полиции. Об этом сообщается на странице СБУ в Facebook.

"Сотрудники Центра специальных операций "А" СБУ совместно с Национальной полицией освободили в Луцке 13 заложников и задержали вооруженного террориста, захватившего в центре города рейсовый автобус "Берестечко – Красниловка" с пассажирами. Благодаря спланированной антитеррористическим центром СБУ спецоперации "Бумеранг" правоохранителям удалось избежать жертв среди мирного населения. Установлено, что террористом является Максим Кривош, который пропагандировал экстремистские взгляды", – сказано в заявлении.

В СБУ подчеркнули, что все заложники освобождены, никто из них не пострадал.

Утром 21 июля в центре Луцка Кривош захватил автобус, в котором находилось около 20 человек. Около 22.00 террорист сдался.

Национальная полиция открыла производство по ст. 147 (захват заложников) Уголовного кодекса Украины, СБУ – по статье о теракте.

Замглавы МВД Украины Антон Геращенко рассказал, что Кривош дважды судим, он около 10 лет провел в исправительных учреждениях за совершение ряда тяжких преступлений, в частности за мошенничество, вымогательство, незаконное обращение с оружием и бандитизм.

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