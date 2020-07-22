Экс-заложник: Кривош увидел сообщение на странице президента, вернул нам телефоны, принес извинения и вышел сдаваться

Программист по имени Андрей, попавший в заложники к луцкому террористу Максиму Кривошу, рассказал, что тот действовал рационально и был вежлив, а решение сдаться принял после телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским.

Луцкий террорист Максим Кривош захватил пассажиров автобуса "Красниловка – Берестечко" в заложники сразу после выезда с автостанции, он был вежлив и успокаивал людей, боявшихся выстрелов, но иногда угрожал. Об этом в интервью "Цензор.НЕТ" рассказал один из бывших заложников, программист из Луцка Андрей.

"Он достал автомат, гранаты, подошел к водителю и заявил, что захватил автобус. Почти сразу он сделал несколько выстрелов в потолок, чтобы показать, что говорит серьезно и его требования надо выполнять. Он приказал заехать в центр на [улицу] Леси Украинки. Закрыл двери, шторы на окнах. Сказал, что его требования изложены в соцсетях. Затем он позвонил в полицию и сообщил о захвате", – вспоминает Андрей.

Пассажиры старались не перебивать Кривоша и не спорить с ним. Иногда он прибегал к угрозам, требуя, чтобы никто не открывал шторы, а водителю надел наручники, сказал собеседник издания. Злоумышленник особенно разъярился, увидев над автобусом дрон, и начал по нему стрелять, но в целом, по мнению пассажира, был рационален.

"С другой стороны – пытался действовать вежливо, не кричал. Когда стрелял, бабуле на первом сидении стало плохо, ее трясло после выстрелов, так он ее успокаивал. Оказывается, что он взял с собой воду, успокаивающие таблетки, от головной боли, и предлагал все это нам", – отметил Андрей.

Развязка, по его словам, наступила после телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским.

"Они говорили с президентом минут 15. Затем он увидел сообщение на странице президента, которого ожидал, и сразу начал разоружаться, вернул нам всем телефоны. Затем он принес нам всем извинения и вышел сдаваться", – сообщил экс-заложник.

Утром 21 июля в центре Луцка 44-летний Максим Кривош захватил автобус, в котором находилось 13 человек. Вечером террорист сдался после того, как президент Зеленский выполнил одно из его условий. Никто из заложников не пострадал.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, находившийся в Луцке, заявлял, что у Кривоша были сообщники в других городах Украины.

СБУ открыла уголовное производство по ст. 258 (теракт) Уголовного кодекса Украины. В Единый реестр досудебных расследований также внесены сведения о преступлениях, предусмотренных ч. 2 ст. 147 (захват заложников), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего).