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Кривош находился в поле зрения правоохранителей, но необходимости в ежедневном надзоре не было – Нацполиция

Национальная полиция держала под контролем дважды судимого Максима Кривоша, захватившего 21 июля заложников в Луцке, однако он давно не преступал закон. Об рассказал глава полиции Волыни Юрий Крошко.

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Драма с освобождением заложников длилась 12 часов
Драма с освобождением заложников длилась 12 часов
Фото: ЕРА

Луцкий террорист Максим Кривош находился в поле зрения Национальной полиции до того, как захватил заложников в луцком автобусе, признал на брифинге 22 июля начальник Главного управления Нацполиции в Волынской области Юрий Крошко. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Однозначно, надзор осуществлялся. Но уже длительное время никаких нарушений закона за ним не числилось, поэтому необходимости в ежедневном или еженедельном контроле не было", – сказал Крошко.

Около 9.30 21 июля в центре Луцка Кривош захватил автобус, в котором находилось 13 человек. Примерно в 22.00 террорист сдался. Никто из заложников не пострадал. 

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявлял, что у Кривоша были сообщники в других городах Украины.

СБУ открыла уголовное производство по ст. 258 (теракт) Уголовного кодекса Украины. В Единый реестр досудебных расследований также внесены сведения о преступлениях, предусмотренных ч. 2 ст. 147 (захват заложников), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего).

Замглавы МВД Украины Антон Геращенко отмечал, что Кривош дважды судим, около 10 лет провел в исправительных учреждениях за совершение ряда тяжких преступлений, в частности за мошенничество, вымогательство, незаконное обращение с оружием и бандитизм.

Теги: правоохранители, Национальная полиция, Юрий Крошко, захват заложников в Луцке, Максим Кривош
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