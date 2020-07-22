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ПРОИСШЕСТВИЯ

Нож, коньяк и сердечные капли. Заложница луцкого террориста рассказала, что он был хорошо подготовлен к захвату

Одна из женщин, которая была в захваченном террористом Максимом Кривошем автобусе, рассказала, что террорист оказал помощь заложнице, которой стало плохо, и поздравлял всех с днем антисистемы.

Единственный человек, которого Кривош приковал наручниками, был водитель
Единственный человек, которого Кривош приковал наручниками, был водитель
Фото: EPA

Максим Кривош был хорошо подготовлен к захвату заложников, у него было все, что могло понадобиться во время проведения операции, об этом сайту "Под прицелом" 22 июля рассказала одна из заложниц.

"У него в портфеле была бутылка коньяка, нож, ножницы и даже сердечные капли. Всех нас, заложников, он рассадил по одному под окнами. Сам он ходил по автобусу с автоматом в руках, но на людей его не наставлял. Наоборот, говорил, что не убьет, а только ждет, чтобы его требования были выполнены. Он даже нам не угрожал", – отметила одна из заложниц.

По ее словам, когда одной из заложниц в автобусе стало плохо, Кривош дал ей капли, после которых женщина почувствовала себя лучше.

Единственный человек, которого Кривош приковал наручниками, по словам заложницы, был водитель.

"Он постоянно приветствовал всех с каким-то днем антисистемы и постоянно повторял, что когда [президент Украины Владимир] Зеленский запишет видео, то он отпустит трех человек, а когда это видео попадет в интернет, то отпустит всех заложников, а сам сдастся", – сообщила собеседница сайта.

По ее информации, когда террорист сдавался, он сказал водителю автобуса, что не будет ломать ему дверь, потому что ему нужно будет ездить и зарабатывать деньги, а окна ему поменяют.

Утром 21 июля в центре Луцка Кривош захватил автобус, в котором находилось 13 человек. Около 22.00 террорист сдался. Никто из заложников не пострадал.

Против Кривоша правоохранители открыли четыре уголовных дела. Меру пресечения ему изберут 23 июля.

Замглавы МВД Украины Антон Геращенко отмечал, что Кривош дважды судим, около 10 лет провел в исправительных учреждениях за совершение ряда тяжких преступлений, в частности за мошенничество, вымогательство, незаконное обращение с оружием и бандитизм.

"ГОРДОН" следил за событиями в Луцке в режиме онлайн.

Теги: терроризм, Луцк, захват заложников, Максим Кривош
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