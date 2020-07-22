Луцкий террорист задержан, заложники освобождены. Фоторепортаж
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
На этой фотографии запечатлен момент, когда террорист выстрелил в сторону замглавы Нацполиции Украины Евгения Коваля. Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Вечером 21 июля житель Ровенской области Максим Кривош, который почти 13 часов удерживал заложников в рейсовом автобусе в центре Луцка, сдался силовикам.
Никто из 13 человек, которые находились в автобусе, не пострадал. В Офисе президента утверждают, что Кривош сдался после того, как глава государства Владимир Зеленский по требованию террориста опубликовал в Facebook видео с призывом смотреть фильм "Земляне". Фотографии с места происшествия опубликовало агентство EPA
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