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События

Луцкий террорист задержан, заложники освобождены. Фоторепортаж

Вчера 23.54
Вечером 21 июля житель Ровенской области Максим Кривош, который почти 13 часов удерживал заложников в рейсовом автобусе в центре Луцка, сдался силовикам. Никто из 13 человек, которые находились в автобусе, не пострадал. В Офисе президента утверждают, что Кривош сдался после того, как глава государства Владимир Зеленский по требованию террориста опубликовал в Facebook видео с призывом смотреть фильм "Земляне". Фотографии с места происшествия опубликовало агентство EPA.
Теги: Луцк, Волынская область, Владимир Зеленский, захват заложников, захват заложников в Луцке, Максим Кривош
 

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