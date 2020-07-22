Луцкому террористу Кривошу сообщили о подозрении

Луцкого террориста Максима Кривоша обвиняют по нескольким статьям, сообщили в Офисе генпрокурора.

Луцкому террористу Максиму Кривошу, который 21 июля захватил автобус и держал в заложниках 13 человек, сообщили о подозрении. Об этом 22 июля информирует пресс-служба Офиса генпрокурора на странице в Facebоok.

Его обвиняют по нескольким статьям: "совершение террористического акта", "захват и удержание лиц в качестве заложников", "посягательство на жизнь работника правоохранительного органа", а также "незаконное обращение с оружием, взрывчатыми веществами" (ч. 1 ст. 258, ч. 2 ст. 147, ст. 348, ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины).

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Утром 21 июля в центре Луцка 44-летний Максим Кривош захватил автобус, в котором находилось 13 человек. Вечером террорист сдался после того, как президент Зеленский выполнил одно из его условий. Никто из заложников не пострадал.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, находившийся в Луцке, заявлял, что у Кривоша были сообщники в других городах Украины.

СБУ открыла уголовное производство по ст. 258 (теракт) Уголовного кодекса Украины. В Единый реестр досудебных расследований также внесены сведения о преступлениях, предусмотренных ч. 2 ст. 147 (захват заложников), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего).