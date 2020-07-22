Аваков об освобождении заложников в Луцке: Вы видите только те фрагменты, которые мы дали вам увидеть

Решения, которые были приняты для освобождения заложников в Луцке, не были простыми. В приоритете было сохранение жизни людей и гуманность в отношении террориста, об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

По информации Авакова, СБУ приняла решение действовать по правилам, они могут со стороны казаться лишними Фото: EPA

Широкой общественности недоступна вся картина спецоперации по освобождению заложников в Луцке, об этом во время брифинга в Николаеве сказал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Об этом информирует пресс-служба МВД 22 июля.

"Все, что вчера происходило, происходило в течение почти 11 часов. Вам трудно понять всю картинку, потому что вы видите только те фрагменты, которые мы давали вам увидеть. Те, которые вы могли услышать из сообщений в прессе", – сказал Аваков.

По словам министра, с Максимом Кривошем, который захватил автобус с 13 пассажирами, договорились, что сначала выйдет он сам и покажет свободные руки, его встретит переговорная группа в составе трех человек: медика, заместителя председателя Нацполиции Евгения Коваля и еще одного сотрудника спецподразделения КОРД.

"После того как мы зафиксировали его в наручниках, подъезжает группа СБУ, потому что другие люди находились еще в автобусе и мы не могли до конца уверенно предполагать, что у него нет сообщников в автобусе, взрывчатки. Поэтому Служба безопасности Украины приняла решение действовать по правилам полностью. Такие правила иногда выглядят лишними, но так надо действовать", – считает Аваков.

Он также подчеркнул, что решения, которые были приняты для освобождения заложников, не были простыми.

"Владимир Зеленский взял приоритетами сохранение человеческих жизней, нулевой риск для каждого заложника и высокую гуманность к этому неадекватному человеку в том числе", – отметил он.

Утром 21 июля в центре Луцка 44-летний Максим Кривош захватил автобус, в котором находилось 13 человек. Вечером террорист сдался после того, как президент Зеленский выполнил одно из его условий. Никто из заложников не пострадал.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, находившийся в Луцке, заявлял, что у Кривоша были сообщники в других городах Украины.

СБУ открыла уголовное производство по ст. 258 (теракт) Уголовного кодекса Украины. В Единый реестр досудебных расследований также внесены сведения о преступлениях, предусмотренных ч. 2 ст. 147 (захват заложников), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего).