ГОРДОН
 
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

Луцкий террорист больше минуты ждал задержания у автобуса. Видео

На видео, опубликованном жителем Луцка в Facebook, видно, что Максим Кривош, более 12 часов удерживавший заложников в центре Луцка, вышел из автобуса и около минуты 15 секунд ждал, пока к нему подошли сотрудники правоохранительных органов. Уже после этого к автобусу подъехал БТР.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Кривош удерживал заложников в центре Луцка почти 13 часов
Кривош удерживал заложников в центре Луцка почти 13 часов
Фото: EPA

Житель Ровенской области Максим Кривош, который почти 13 часов удерживал заложников в центре Луцка, выйдя из автобуса, больше минуты ожидал задержания. Видео задержания в Facebook опубликовал житель Луцка Валерий Пельца.

"Видео [о том], как террорист сдался. А для чего потом были светошумовая граната и БТР? Так и не ясно..." – таким комментарием сопроводил он опубликованный ролик.

https://www.facebook.com/valeriypelts/videos/10215633626747229/

Первый замглавы СБУ – руководитель Антитеррористического центра при Службе безопасности Руслан Баранецкий на брифинге после освобождения заложников объяснял, что бронетехника использовалась в том числе для перестраховки.

"Нужно понимать, что это – преступник. Он может выкинуть что угодно в любую секунду", – отметил он.

Взрывы, которые были слышны в телетрансляции, Баранецкий назвал "техническими". По его словам, они были нужны для отвлечения внимания.

ВИДЕО
Видео: 24 канал / YouTube

Утром 21 июля в центре Луцка Кривош захватил автобус, в котором находилось 13 человек. Около 22.00 террорист сдался.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявлял, что у Кривоша были сообщники в других городах Украины.

Национальная полиция открыла производство по ст. 147 (захват заложников) Уголовного кодекса Украины, СБУ – по статье о теракте.

Замглавы МВД Украины Антон Геращенко отмечал, что Кривош дважды судим, около 10 лет провел в исправительных учреждениях за совершение ряда тяжких преступлений, в частности за мошенничество, вымогательство, незаконное обращение с оружием и бандитизм. Департамент уголовного розыска МВД сообщал, что Кривош проходил лечение в психиатрической больнице, однако Аваков позже опроверг эту информацию.

"ГОРДОН" следил за событиями в Луцке в режиме онлайн.

Теги: МВД, СБУ, Украина, теракт, Луцк, Волынская область, БТР, захват заложников, Роман Баранецкий, захват заложников в Луцке, Максим Кривош
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Мой дорогой и нежно любимый". Орбакайте обнародовала снимок с Руссо
  "Мой дорогой и нежно любимый". Орбакайте обнародовала снимок с Руссо
Будущий многодетный отец Тополя построил сыновьям первую недвижимость
Будущий многодетный отец Тополя построил сыновьям первую недвижимость
Гвоздева поделилась снимками с отдыха в Турции
Гвоздева поделилась снимками с отдыха в Турции
Комаровский рассказал, как выглядит дом его мечты
Комаровский рассказал, как выглядит дом его мечты
Вертолет скорой помощи назвали в честь жены принца Чарльза
Вертолет скорой помощи назвали в честь жены принца Чарльза
Мать Маска показала его младшую сестру
Мать Маска показала его младшую сестру
"Женские сердца покорены. Винник плачет". Актер Цимбалюк выйдет на паркет в "Танцах со звездами"
"Женские сердца покорены. Винник плачет". Актер Цимбалюк выйдет на паркет в "Танцах со звездами"
Маск позировал с двухмесячным сыном X AE A-XII на руках
Маск позировал с двухмесячным сыном X AE A-XII на руках
Тина Кароль выступила в Витебске, стоя на гигантской ладони
Тина Кароль выступила в Витебске, стоя на гигантской ладони
Pornhub предложил малому бизнесу бесплатно рекламироваться на своем сайте
Pornhub предложил малому бизнесу бесплатно рекламироваться на своем сайте
Jerry Heil с лимонами в бюстгальтере пожаловалась на хейтеров, которые раскритиковали ее русскоязычный трек
Jerry Heil с лимонами в бюстгальтере пожаловалась на хейтеров, которые раскритиковали ее русскоязычный трек
Платья с рынка и ночевки у маминой знакомой. Ефросинина рассказала, как переехала жить в Киев из Керчи
Платья с рынка и ночевки у маминой знакомой. Ефросинина рассказала, как переехала жить в Киев из Керчи
В Житомире установили памятник звезде "Дизель Шоу" Поплавской. Фото
В Житомире установили памятник звезде "Дизель Шоу" Поплавской. Фото
"До сих пор в шоке". У Михалка родился четвертый сын
"До сих пор в шоке". У Михалка родился четвертый сын
"Мой засранец". Кекелия показала, как выглядел раньше ее супруг
"Мой засранец". Кекелия показала, как выглядел раньше ее супруг
Умер режиссер картины "Батальоны просят огня"
Умер режиссер картины "Батальоны просят огня"
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Старший сын похож на Кузьму". Билык вместе с сыновьями побывала на юбилейном концерте у Осадчей. Фото
"Старший сын похож на Кузьму". Билык вместе с сыновьями побывала на юбилейном концерте у Осадчей. Фото
Пугачева "оторвалась" на вечеринке с московским адвокатом и женой экс-помощника Путина
Пугачева "оторвалась" на вечеринке с московским адвокатом и женой экс-помощника Путина
  Неубранная комната и гаджет в постели. Полякова ночью поругалась с дочерью. Видео
Неубранная комната и гаджет в постели. Полякова ночью поругалась с дочерью. Видео
Tayanna: Мы с сыном ходим дома голые. Он уже все видел, все знает
Tayanna: Мы с сыном ходим дома голые. Он уже все видел, все знает
В Житомире установили памятник звезде "Дизель Шоу" Поплавской. Фото
В Житомире установили памятник звезде "Дизель Шоу" Поплавской. Фото
  Пресс-секретарь Зеленского Мендель рассказала, чем будет заниматься после ухода с должности
Пресс-секретарь Зеленского Мендель рассказала, чем будет заниматься после ухода с должности
"Если случится непоправимое – я не сломаюсь". Экс-жена Павлика рассказала о взаимоотношениях с сыном
"Если случится непоправимое – я не сломаюсь". Экс-жена Павлика рассказала о взаимоотношениях с сыном
  "Ну такое". Пресс-секретарь Зеленского рассказала о своем бойфренде
"Ну такое". Пресс-секретарь Зеленского рассказала о своем бойфренде
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS