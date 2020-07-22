Луцкий террорист больше минуты ждал задержания у автобуса. Видео

На видео, опубликованном жителем Луцка в Facebook, видно, что Максим Кривош, более 12 часов удерживавший заложников в центре Луцка, вышел из автобуса и около минуты 15 секунд ждал, пока к нему подошли сотрудники правоохранительных органов. Уже после этого к автобусу подъехал БТР.

Житель Ровенской области Максим Кривош, который почти 13 часов удерживал заложников в центре Луцка, выйдя из автобуса, больше минуты ожидал задержания. Видео задержания в Facebook опубликовал житель Луцка Валерий Пельца.

"Видео [о том], как террорист сдался. А для чего потом были светошумовая граната и БТР? Так и не ясно..." – таким комментарием сопроводил он опубликованный ролик.

Первый замглавы СБУ – руководитель Антитеррористического центра при Службе безопасности Руслан Баранецкий на брифинге после освобождения заложников объяснял, что бронетехника использовалась в том числе для перестраховки.

"Нужно понимать, что это – преступник. Он может выкинуть что угодно в любую секунду", – отметил он.

Взрывы, которые были слышны в телетрансляции, Баранецкий назвал "техническими". По его словам, они были нужны для отвлечения внимания.

ВИДЕО

Видео: 24 канал / YouTube

Утром 21 июля в центре Луцка Кривош захватил автобус, в котором находилось 13 человек. Около 22.00 террорист сдался.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявлял, что у Кривоша были сообщники в других городах Украины.

Национальная полиция открыла производство по ст. 147 (захват заложников) Уголовного кодекса Украины, СБУ – по статье о теракте.

Замглавы МВД Украины Антон Геращенко отмечал, что Кривош дважды судим, около 10 лет провел в исправительных учреждениях за совершение ряда тяжких преступлений, в частности за мошенничество, вымогательство, незаконное обращение с оружием и бандитизм. Департамент уголовного розыска МВД сообщал, что Кривош проходил лечение в психиатрической больнице, однако Аваков позже опроверг эту информацию.

"ГОРДОН" следил за событиями в Луцке в режиме онлайн.