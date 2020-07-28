"Все на том же уровне". В Полтавской области пятые сутки ищут угонщика, захватившего заложника

В полиции Полтавской области заверили, что в полной мере используют технические и человеческие ресурсы для поиска Романа Скрипника, подозреваемого в угоне авто и захвате заложника.

По состоянию на 11 утра 28 июля правоохранители продолжают поиски Романа Скрипника, подозреваемого в угоне авто и захвате заложника. Об этом "Украинской правде" сообщила главный специалист отдела коммуникации полиции Полтавской области Полина Ларина.

"Все остается на том же уровне: мужчину еще не задержали, полиция продолжает поиски. Привлеченные нацгвардейцы, кинологи с собаками прочесывают каждый участок. Ресурсы технические и человеческие используются в полной мере", – отметила она.

Поиски подозреваемого ведутся в Миргородском районе Полтавской области.

В ходе операции по задержанию угонщика в Полтаве 23 июля Скрипник взял в заложники сотрудника полиции, угрожая взорвать гранату. Позже злоумышленнику предоставили автомобиль и он направился в сторону Киева. По дороге он бросил машину с заложником и скрылся в лесу.

По имеющейся информации, подозреваемый ранее был судим за хранение и сбыт наркотиков.