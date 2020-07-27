Полтавского угонщика ищут четвертый день. В полиции говорят, что ведут поиски "крайне аккуратно"

Источник "Обозревателя" в полиции заявил, что Роман Скрипник, 23 июля угнавший авто и захвативший заложника, вооружен, поэтому его поиски ведут "крайне аккуратно", чтобы не подвергать опасности жизни правоохранителей.

Поиски Романа Скрипника, который 23 июля угнал автомобиль и взял в заложники полицейского в Полтавской области, продолжаются. Об этом "Обозревателю" сообщили в областном управлении полиции.

"Поиски подозреваемого продолжаются, в них задействованы кинологи, дроны, ночью мы используем тепловизоры. Но, по всей видимости, у человека есть навыки, которые позволяют ему оставаться незамеченным, или он мог залечь в таком месте, которое не могут найти даже полицейские собаки. Мы проверяем все, что только можно, в том числе и заброшенные дома. С родственниками он пока не связывался", – сообщила сотрудница отдела коммуникации полиции Полтавской области Полина Ларина.

Она добавила, что поиски ведутся по всей территории Миргородского района.

Источник издания в полиции заявил, что поиски продвигаются медленно из-за того, что подозреваемый вооружен.

"Известно, что у него есть граната, которой он, собственно, и угрожал полицейским. Но при этом мы не исключаем, что у него есть и другое оружие. Именно поэтому его поиски ведутся крайне аккуратно, чтобы не рисковать жизнями и здоровьем правоохранителей", – сказал собеседник.

В ходе операции по задержанию угонщика в Полтаве 23 июля подозреваемый взял в заложники сотрудника полиции, угрожая взорвать гранату. Позже злоумышленнику предоставили автомобиль, и он направился в сторону Киева. По дороге он бросил машину с заложником и скрылся в лесу.

По имеющейся информации, подозреваемый Роман Скрипник ранее был судим за хранение и сбыт наркотиков.