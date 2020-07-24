"Это сделают полицейские рано или поздно". В МВД призвали не пытаться самостоятельно задержать полтавского угонщика

По данным Министерства внутренних дел, поиски мужчины, который угнал автомобиль в Полтаве и брал в заложники сотрудников полиции, продолжаются.

Поиски мужчины, который брал в заложники полицейских, продолжаются, сообщили в МВД Фото: gp.gov.ua

Мужчина, который угнал автомобиль в Полтаве и брал в заложники сотрудников полиции, может быть опасен. Об этом "Громадському радіо" сообщил директор департамента коммуникации Министерства внутрених дел Украины Артем Шевченко.

"Поскольку человек может быть очень опасен, самостоятельно не надо пробовать его задерживать. Это сделают полицейские рано или поздно", – сказал Шевченко.

По его словам, поиски злоумышленника продолжаются.

"Поиски мужчины, который захватывал в заложники полицейского, продолжаются. Думаю, что они завершатся успешно", – сказал он.

В Полтаве 23 июля проводили спецоперацию по задержанию подозреваемого в угоне автомобиля. В ходе операции преступник взял в заложники сотрудника полиции; позже начальник департамента уголовного розыска облуправления полиции полковник Шиян обменял себя на рядового полицейского. Террористу предоставили служебный автомобиль, на котором он направился в сторону Киева. Затем он отпустил Виталия Шияна и скрылся в лесу в Решетиловском районе Полтавской области.

Злоумышленника зовут Роман Скрипник, он был ранее судим за хранение и сбыт наркотиков.