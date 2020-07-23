Захват заложника в Полтаве. Автомобиль террориста направляется в Киев

Автомобиль с мужчиной, который захватил в заложники полковника полиции, выехала из Полтавы и движется в направлении Киева. Об этом 23 июля в Telegram сообщил глава Полтавской облгосадминистрации Олег Синегубов.
"Сейчас преступнику дали возможность выехать за пределы Полтавы, чтобы не допустить угрозы для жителей города. В данный момент преступник движется в направлении Киева. Его сопровождают полицейские автомобили", – отметил Синегубов.
Спикер полиции Полтавской области Роман Гришин сообщил "Общественному. Полтава", что машина с подозреваемым движется по полевым дорогам вместе с полицейским сопровождением.
В Полтаве проводится спецоперация по задержанию подозреваемого в угоне автомобиля. Начальник департамента уголовного розыска полковник Виталий Шиян обменял себя на заложника, которого удерживал злоумышленник. Террористу предоставили служебный автомобиль ВАЗ-2111 ("Богдан").
По данным СМИ, мужчина, захвативший полицейского в заложники, ветеран АТО роман Скрипник, который был осужден за хранение и сбыт наркотиков.