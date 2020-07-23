Захват заложника в Полтаве. Автомобиль террориста направляется в Киев

Спикер полиции Полтавской области Роман Гришин сообщил, что машина с подозреваемым движется по полевым дорогам вместе с полицейским сопровождением.



В Полтаве проводится спецоперация по задержанию подозреваемого в угоне автомобиля Фото: Суспільне Полтава / Facebook

Автомобиль с мужчиной, который захватил в заложники полковника полиции, выехала из Полтавы и движется в направлении Киева. Об этом 23 июля в Telegram сообщил глава Полтавской облгосадминистрации Олег Синегубов.

"Сейчас преступнику дали возможность выехать за пределы Полтавы, чтобы не допустить угрозы для жителей города. В данный момент преступник движется в направлении Киева. Его сопровождают полицейские автомобили", – отметил Синегубов.

Спикер полиции Полтавской области Роман Гришин сообщил "Общественному. Полтава", что машина с подозреваемым движется по полевым дорогам вместе с полицейским сопровождением.