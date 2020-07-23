Стало известно имя полтавского угонщика, который грозит взорвать себя вместе с начальником угрозыска области – СМИ

Злоумышленник, который сегодня взял в заложники начальника департамента уголовного розыска полковник Виталия Шияна, служил в АТО, его зовут Роман Скрипник, пишет Telegram-канал PavlovskyNews.

Telegram-канал PavlovskyNews со ссылкой на свои источники сообщил, что вооруженный угонщик авто, который взял в заложники начальника департамента уголовного розыска полковник Виталия Шияна, – ветеран АТО Роман Скрипник.

"Стало известно имя полтавского террориста, который грозит взорвать себя вместе с топ-полицейским Полтавщины. Как сообщил нам достоверный источник, преступника зовут Скрипник Роман Николаевич. Он 1988 года рождения. Ранее был осужден за хранение и сбыт наркотиков. Также участвовал в АТО", – говорится в сообщении.

По данным журналиста, сейчас автомобиль с заложником движется полевыми дорогами в Решетиловском районе Полтавской области.

Бывший народный депутат Игорь Мосийчук также сообщил, что злоумышленник был судим.

"Полтавский террорист был осужден по двум статьям Уголовного кодекса: статья 185 "кража"; статья 309 "незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта".

В Полтаве проводится спецоперация по задержанию подозреваемого в угоне автомобиля. Начальник департамента уголовного розыска полковник Виталий Шиян обменял себя на заложника, которого удерживал злоумышленник. Террористу предоставили служебный автомобиль ВАЗ-2111 ("Богдан"), который сейчас движется в направлении Киева. Полиция сопровождает авто. По данным СМИ, угонщику 32 года. Требование злоумышленника – непривлечение его к ответственности.