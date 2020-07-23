В Киеве сообщили о минировании машины возле ТЦ "Метрополис"

Киевская полиция проводит осмотр машины, которая может быть заминирована.

Сообщество dtpkievua в Instagram 23 июля сообщило о том, что в столичном районе Оболонь полиция проверяет информацию о минировании автомобиля Audi.

По данным паблика, на месте работают правоохранители и взрывотехники.

Полиция оцепила территорию возле торгового центра "Метрополис", рядом с которым припаркован автомобиль.

На опубликованном видео запечатлено, как один из правоохранителей проводит осмотр машины.