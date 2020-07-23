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ПРОИСШЕСТВИЯ

Полтавский угонщик отпустил заложника и скрылся в лесу

По данным полиции, начальник уголовного розыска Виталий Шиян, которого угонщик взял в заложники, невредим.

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Подозреваемый скрылся, полиция продолжает его поиски
Подозреваемый скрылся, полиция продолжает его поиски
Фото: depositphotos.com

Мужчина, который угнал автомобиль в Полтаве и взял в заложники сотрудника полиции, скрылся в лесу в Решетиловском районе Полтавской области. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Общественное.

Заложника подозреваемый отпустил.

"По состоянию на 15.00 правоохранители проверяли все машины, которые едут по дороге Большие Сорочинцы – Миргород. У всех путешественников проверяют документы, багажники автомобилей открывают", – отмечает Общественное.

Позже эту информацию подтвердила в Facebook пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Злоумышленник посреди дороги бросил авто и скрылся в лесопосадке. Сейчас продолжается спецоперация по его задержанию. Заложник освобожден. Он невредим", – говорится в сообщении.

Полиция открыла по факту сегодняшних событий уголовное производство по трем статьям Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, захват представителя власти или работника правоохранительного органа как заложника).

https://www.facebook.com/UA.National.Police/posts/2624899364431528

В Полтаве 23 июля проводили спецоперацию по задержанию подозреваемого в угоне автомобиля. В ходе операции злоумышленник взял в заложники сотрудника полиции; позже начальник департамента уголовного розыска облуправления полиции полковник Виталий Шиян обменял себя на рядового полицейского. Террористу предоставили служебный автомобиль ВАЗ-2111 ("Богдан"), на котором он направился в сторону Киева.

По данным СМИ, мужчина, захвативший полицейского в заложники, – ветеран АТО Роман Скрипник, который был осужден за хранение и сбыт наркотиков.

Теги: Украина, Полтава, заложники, Полтавская область, Миргород, захват заложников, Национальная полиция, Роман Скрипник
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