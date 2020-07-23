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Правоохранители готовы к силовому сценарию в случае с полтавским угонщиком – Синегубов

Силовики держат под контролем передвижение автомобиля с вооруженным угонщиком и его заложником. Они не позволят ему направиться в сторону населенных пунктов и мест скопления людей, заявил глава Полтавской областной государственной администрации Олег Синегубов.

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Злоумышленник (справа) и глава угрозыска (слева) едут в авто, которое сопровождает полиция
Злоумышленник (справа) и глава угрозыска (слева) едут в авто, которое сопровождает полиция
Скриншот: НАШ / YouTube

Правоохранители готовы к силовому сценарию в ситуации с задержанием вооруженного угонщика авто, который сегодня утром взял в заложники главу департамента уголовного розыска Главного управления Нацполиции в Полтавской области Виталия Шияна. Об этом сообщил глава Полтавской облагосадминистрации Олег Синегубов в комментарии телеканалу "Наш".

По его словам, силовики держат под контролем передвижение автомобиля со злоумышленником, они не позволят ему направиться в сторону населенных пунктов и мест скопления людей.

Синегубов уточнил, что авто не движется в сторону Киева, о чем говорилось раньше.

"Требования, конечно, ничего не имеют общего с действительностью. Потому что он хочет просто-напросто избежать уголовной ответственности, что невозможно", – добавил глава ОГА.

В Полтаве проводится спецоперация по задержанию подозреваемого в угоне автомобиля. Шиян обменял себя на заложника, которого удерживал злоумышленник. Террористу предоставили служебный автомобиль ВАЗ-2111 ("Богдан"). Полиция сопровождает авто. По данным СМИ, угонщику 32 года, его зовут Роман Скрипник, он – ветеран АТО. Требование мужчины – непривлечение его к ответственности.

Теги: Полтава, полиция, угон, спецоперация, Нацполиция, автомобиль, Олег Синегубов
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