Советник Авакова о полтавском угонщике: Он может покончить жизнь самоубийством

Советник министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Михаил Апостол считает, что Роман Скрипник не сможет долго прятаться в лесу. Он сдастся через несколько дней правоохранителям, или его найдут мертвым.

Лесопосадки, где может прятаться угонщик, окружены полицией, их контролируют при помощи тепловизоров Фото: pl.npu.gov.u

Задержание полтавского угонщика Романа Скрипника – вопрос времени, он сможет прятаться в лесах еще день или два. Об этом в эфире канала "Україна 24" заявил советник министра внутренних дел Украины Михаил Апостол 25 июля.

"Он выйдет сам, переосмыслит, что никуда уже не денется. Но может и покончить жизнь самоубийством, если он боится попасть в тюрьму. Когда человек вытягивает чеку, создавая угрозу для окружающих, должен понимать, что после этого никуда не денется. Человек сидел два раза в тюрьме, он совершал преступления. Думаю, у него с психикой не вполне нормально", – сказал Апостол.

Пр его словам, лесопосадки, где может прятаться угонщик, окружены полицией. Участки поделены на квадраты, все контролируется тепловизорами. По словам эксперта, летом прятаться в лесу легко, но долго это продолжаться не может.

Точную сумму, сколько может стоить поисковая операция Скрипника, в которой участвуют 300 человек и задействована авиация, советник министра не смог назвать.

"Стоит немало, но просто оставить такое нельзя. Каждый преступник должен знать: где бы он ни прятался, правоохранительные органы его найдут", – отметил Апостол.

По состоянию на 18.00 25 июля в Полтавской области Романа Скрипника не задержали. К поиску полтавского правонарушителя привлекли авиацию.

В Полтаве 23 июля проводили спецоперацию по задержанию подозреваемого в угоне автомобиля. В ходе операции преступник взял в заложники рядового сотрудника Национальной полиции; позже начальник департамента уголовного розыска облуправления полиции полковник Виталий Шиян обменял себя на рядового полицейского.

24 июля полиция расширила территорию поиска Скрипника. Беглеца ищут в полях и лесопосадках в Миргородском районе.

Террористу предоставили служебный автомобиль, на котором он направился в сторону Киева. Затем он отпустил Шияна и скрылся в лесу в Решетиловском районе Полтавской области.

Злоумышленника зовут Роман Скрипник, он был ранее судим за хранение и сбыт наркотиков.

В МВД призвали не пытаться самостоятельно задержать полтавского угонщика, он может быть опасен.