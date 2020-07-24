Сооснователь УБОПа Кур: Действия луцкого и полтавского захватчиков легко предвидеть. Когда нет профилактики, активность таких людей увеличивается

Звонки о минировании и захват заложников похожи на спектакли, потому что настоящий террорист действует тихо, заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" организатор и бывший руководитель управления криминальной разведки Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Украины, почетный член International Police Association Валерий Кур.

Он считает, что причиной террористической активности в стране является комплекс обстоятельств, среди которых общая неспокойная обстановка в мире, война на Донбассе, недоработка правоохранительных органов, передел сфер влияния в Украине, а также деятельность внешних сил.

"Звонки о минировании и попытки захвата заложников похожи на спектакли. Настоящий террорист действует тихо и профессионально. Он никого не предупредит, ведь его задача – нанести ущерб. У нас же 90% звонков о минировании имеют какой-то умысел, и большая часть сообщений поступает из-за пределов Украины. Значит, есть еще задача – дестабилизация и хаос в стране", – отметил Кур.

По его словам, в расшатывании ситуации в Украине могут быть заинтересованы как внешние, так и внутренние враги.

"Никто не отменял классический принцип марксизма-ленинизма: чем хуже, тем лучше. За большие средства, поступающие извне, создаются группы маргиналов. По команде они шатают улицу, устраивают конфликтные ситуации, драки. Начинают "пробивать" наше государство, во-первых, чтобы посмотреть, как общество отреагирует, а во-вторых, чтобы манипулировать. Мне кажется, что таким образом кто-то пытается оказать давление на гаранта и на общество. Здесь сходятся интересы у внешнего врага и внутренних сил, которые стараются из всего происходящего извлечь для себя выгоду. Даже если в событиях нет прямого участия агрессора, он так или иначе использует наши ошибки, состояние нашего общества, подогревает негативные тенденции. Это обычная стратегия врагов Украины. Расскажу, что места лишения свободы контролируются авторитетами, которые часто работают на внешних врагов, но также и на внутренних, действующих в Украине. Значит, они знают категорию лиц, склонных к насилию, и в нужный момент могут помочь им – поддержать материально или психологически, идейно подтолкнуть, – рассказал собеседник.

Он считает, что преступлений террористического толка не стало намного больше, просто их активнее освещают медиа.

"Поверьте, заложников захватывали и ранее. Мы, правоохранители, сталкивались с подобными явлениями не один раз. Правда, сейчас журналисты более активно освещают такие события, и создается впечатление, что их стало намного больше. Во всех странах существует определенный процент психически надломленных людей с криминальным прошлым. Общеизвестно – тюрьма не исправляет. Действия луцкого или полтавского захватчиков легко предвидеть. Но когда нет никакого противодействия и профилактики со стороны правоохранительных структур государства, активность таких людей может увеличиваться", – сообщил Кур.

По его мнению, надзор за людьми с криминальным прошлым в Украине должен быть усилен.

"Во все времена, даже когда не было столь мощного финансового обеспечения правоохранительных служб, как сегодня, в МВД существовала служба профилактики. Она занималась выявлением людей, склонных к агрессии, к нарушению общественного порядка, и вела наблюдение за ними. Давайте возьмем луцкого и полтавского террористов – они оба имели судимости. Следовательно, должны были стать объектами пристального наблюдения со стороны участкового и других оперативных служб. Контроль с помощью агентуры и технических средств должны всю жизнь сопровождать таких людей. Это прямая обязанность правоохранительных органов. Причем служба профилактики должна работать настолько тщательно, что эти люди только задумали дело, а силовики уже в курсе", – подчеркнул эксперт.

Он убежден, что во многих последних криминальных событиях есть доля вины правоохранительных органов.

"В первую очередь МВД. Оно использует моменты сильного напряжения, манипулирует сознанием общества и, где надо, пугает, усиливает напряжение, а где надо – снимает. Давайте возьмем историю в Луцке? Террорист выдвинул требования настолько неадекватные созданной опасности, что нужна была игра, комбинация. Профессиональные переговорщики могли с этим справиться. А мы увидели в роли переговорщика одного из самых важных руководителей – первого заместителя главы Нацполиции Евгения Коваля. Да, он профессионал, способный организовывать работу тысяч подчиненных и обеспечить раскрытие сотен подобных преступлений. Ради чего он подвергал свою жизнь опасности? Передать две упаковки воды и посмотреть, что происходит в автобусе?" – отметил Кур.

Он акцентировал внимание на том, что во время операции по освобождению заложников в Луцке была создана ситуация, когда неоправданно подвергалась угрозе жизнь высшего полицейского чиновника. Аналогичную ошибку допустили и в Полтаве.

"Теперь представьте, что тот неуравновешенный человек, захвативший автобус, убил большого руководителя. То есть ситуация была создана умышленно и лишь для того, чтобы показать обществу: смотрите, только полиция способна с этим справиться. Зачем тогда мы, налогоплательщики, потратили столько денег на создание службы переговорщиков. В итоге многие люди, следившие за событиями в Луцке, сказали: все произошедшее – инсценировка. И действительно, к полиции осталось много вопросов. Почему не к СБУ? Да потому, что они не афишируют свою работу, у них нет показушности – они под камеры не лезут. Значит, работа ведется. А на виду те, кто старается везде отметиться, сфотографироваться, из всего извлечь выгоду", – резюмировал эксперт.

За прошедшую неделю в Украине дважды захватывали заложников.

21 июля в центре Луцка 44-летний Максим Кривош захватил автобус, в котором находилось 13 человек. Вечером террорист сдался после того, как президент Украины Владимир Зеленский выполнил одно из его условий. По требованию Кривоша президент опубликовал шестисекундное видео с призывом смотреть фильм "Земляне". После выхода заложников на волю глава государства удалил видео и разместил пост о событиях в Луцке. Никто из заложников не пострадал.

23 июля в Полтаве произошел еще один захват заложника во время спецоперации по задержанию подозреваемого в угоне автомобиля 33-летнего Романа Скрипника. Злоумышленник взял в заложники сотрудника полиции. В ходе переговоров начальник департамента уголовного розыска облуправления полиции полковник Виталий Шиян обменял себя на рядового полицейского. Террористу предоставили служебный автомобиль, на котором он направился в сторону Киева. Затем он отпустил Шияна и скрылся в лесу в Решетиловском районе Полтавской области. По состоянию на 9.00 24 июля Скрипник не задержан. Полиция продолжает розыскные мероприятия.

Кроме того, 21 июля неизвестный сообщил полиции о минировании двух киосков у станции метро "Минская" в Киеве. Позже правоохранители действительно обнаружили там взрывчатку – ее обезвредили. За последние дни неоднократно сообщалось о минировании разных объектов в Киеве, в частности возле станции метро "Минская", Центрального железнодорожного вокзала и ТЦ "Метрополис".