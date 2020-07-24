ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Сооснователь УБОПа Кур: Действия луцкого и полтавского захватчиков легко предвидеть. Когда нет профилактики, активность таких людей увеличивается

Служба профилактики правонарушений в Украине должна работать настолько тщательно, чтобы получать информацию о потенциальной опасности уже на этапе подготовки преступления. Об этом в комментарии изданию "ГОРДОН" заявил бывший руководитель управления криминальной разведки ГУБОП МВД Украины Валерий Кур.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кур: Кто-то пытается оказать давление на гаранта и на общество
Кур: Кто-то пытается оказать давление на гаранта и на общество
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Звонки о минировании и захват заложников похожи на спектакли, потому что настоящий террорист действует тихо, заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" организатор и бывший руководитель управления криминальной разведки Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Украины, почетный член International Police Association Валерий Кур. 

Он считает, что причиной террористической активности в стране является комплекс обстоятельств, среди которых общая неспокойная обстановка в мире, война на Донбассе, недоработка правоохранительных органов, передел сфер влияния в Украине, а также деятельность внешних сил.

"Звонки о минировании и попытки захвата заложников похожи на спектакли. Настоящий террорист действует тихо и профессионально. Он никого не предупредит, ведь его задача – нанести ущерб. У нас же 90% звонков о минировании имеют какой-то умысел, и большая часть сообщений поступает из-за пределов Украины. Значит, есть еще задача – дестабилизация и хаос в стране", – отметил Кур.

По его словам, в расшатывании ситуации в Украине могут быть заинтересованы как внешние, так и внутренние враги.

"Никто не отменял классический принцип марксизма-ленинизма: чем хуже, тем лучше. За большие средства, поступающие извне, создаются группы маргиналов. По команде они шатают улицу, устраивают конфликтные ситуации, драки. Начинают "пробивать" наше государство, во-первых, чтобы посмотреть, как общество отреагирует, а во-вторых, чтобы манипулировать. Мне кажется, что таким образом кто-то пытается оказать давление на гаранта и на общество. Здесь сходятся интересы у внешнего врага и внутренних сил, которые стараются из всего происходящего извлечь для себя выгоду. Даже если в событиях нет прямого участия агрессора, он так или иначе использует наши ошибки, состояние нашего общества, подогревает негативные тенденции. Это обычная стратегия врагов Украины. Расскажу, что места лишения свободы контролируются авторитетами, которые часто работают на внешних врагов, но также и на внутренних, действующих в Украине. Значит, они знают категорию лиц, склонных к насилию, и в нужный момент могут помочь им – поддержать материально или психологически, идейно подтолкнуть, – рассказал собеседник.

Он считает, что преступлений террористического толка не стало намного больше, просто их активнее освещают медиа. 

"Поверьте, заложников захватывали и ранее. Мы, правоохранители, сталкивались с подобными явлениями не один раз. Правда, сейчас журналисты более активно освещают такие события, и создается впечатление, что их стало намного больше. Во всех странах существует определенный процент психически надломленных людей с криминальным прошлым. Общеизвестно – тюрьма не исправляет. Действия луцкого или полтавского захватчиков легко предвидеть. Но когда нет никакого противодействия и профилактики со стороны правоохранительных структур государства, активность таких людей может увеличиваться", – сообщил Кур.

По его мнению, надзор за людьми с криминальным прошлым в Украине должен быть усилен. 

"Во все времена, даже когда не было столь мощного финансового обеспечения правоохранительных служб, как сегодня, в МВД существовала служба профилактики. Она занималась выявлением людей, склонных к агрессии, к нарушению общественного порядка, и вела наблюдение за ними. Давайте возьмем луцкого и полтавского террористов – они оба имели судимости. Следовательно, должны были стать объектами пристального наблюдения со стороны участкового и других оперативных служб. Контроль с помощью агентуры и технических средств должны всю жизнь сопровождать таких людей. Это прямая обязанность правоохранительных органов. Причем служба профилактики должна работать настолько тщательно, что эти люди только задумали дело, а силовики уже в курсе", – подчеркнул эксперт.

Он убежден, что во многих последних криминальных событиях есть доля вины правоохранительных органов.

"В первую очередь МВД. Оно использует моменты сильного напряжения, манипулирует сознанием общества и, где надо, пугает, усиливает напряжение, а где надо – снимает. Давайте возьмем историю в Луцке? Террорист выдвинул требования настолько неадекватные созданной опасности, что нужна была игра, комбинация. Профессиональные переговорщики могли с этим справиться. А мы увидели в роли переговорщика одного из самых важных руководителей – первого заместителя главы Нацполиции Евгения Коваля. Да, он профессионал, способный организовывать работу тысяч подчиненных и обеспечить раскрытие сотен подобных преступлений. Ради чего он подвергал свою жизнь опасности? Передать две упаковки воды и посмотреть, что происходит в автобусе?" – отметил Кур. 

Он акцентировал внимание на том, что во время операции по освобождению заложников в Луцке была создана ситуация, когда неоправданно подвергалась угрозе жизнь высшего полицейского чиновника. Аналогичную ошибку допустили и в Полтаве.

"Теперь представьте, что тот неуравновешенный человек, захвативший автобус, убил большого руководителя. То есть ситуация была создана умышленно и лишь для того, чтобы показать обществу: смотрите, только полиция способна с этим справиться. Зачем тогда мы, налогоплательщики, потратили столько денег на создание службы переговорщиков. В итоге многие люди, следившие за событиями в Луцке, сказали: все произошедшее – инсценировка. И действительно, к полиции осталось много вопросов. Почему не к СБУ? Да потому, что они не афишируют свою работу, у них нет показушности – они под камеры не лезут. Значит, работа ведется. А на виду те, кто старается везде отметиться, сфотографироваться, из всего извлечь выгоду", – резюмировал эксперт.

За прошедшую неделю в Украине дважды захватывали заложников.

21 июля в центре Луцка 44-летний Максим Кривош захватил автобус, в котором находилось 13 человек. Вечером террорист сдался после того, как президент Украины Владимир Зеленский выполнил одно из его условий. По требованию Кривоша президент опубликовал шестисекундное видео с призывом смотреть фильм "Земляне". После выхода заложников на волю глава государства удалил видео и разместил пост о событиях в Луцке. Никто из заложников не пострадал. 

23 июля в Полтаве произошел еще один захват заложника во время спецоперации по задержанию подозреваемого в угоне автомобиля 33-летнего Романа Скрипника. Злоумышленник взял в заложники сотрудника полиции. В ходе переговоров начальник департамента уголовного розыска облуправления полиции полковник Виталий Шиян обменял себя на рядового полицейского. Террористу предоставили служебный автомобиль, на котором он направился в сторону Киева. Затем он отпустил Шияна и скрылся в лесу в Решетиловском районе Полтавской области. По состоянию на 9.00 24 июля Скрипник не задержан. Полиция продолжает розыскные мероприятия.

Кроме того, 21 июля неизвестный сообщил полиции о минировании двух киосков у станции метро "Минская" в Киеве. Позже правоохранители действительно обнаружили там взрывчатку – ее обезвредили. За последние дни неоднократно сообщалось о минировании разных объектов в Киеве, в частности возле станции метро "Минская", Центрального железнодорожного вокзала и ТЦ "Метрополис".

Теги: Валерий Кур, МВД, СБУ, Украина, Полтава, Луцк, полиция, захват, заложники, переговоры, террористы, минирование, правоохранители, журналисты, конфликт, насилие, Нацполиция, криминал, Максим Кривош, Роман Скрипник
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Вот женская натура – хочется на шею залезть и ножки свесить". Ребрик позировала, сидя на плечах у мужа
"Вот женская натура – хочется на шею залезть и ножки свесить". Ребрик позировала, сидя на плечах у мужа
"Как это произошло, я сама пока не понимаю". Жена Бабкина рассказала о пополнении в семье
"Как это произошло, я сама пока не понимаю". Жена Бабкина рассказала о пополнении в семье
"Я люблю БДСМ". Андре Тан рассказал, как проводит собеседования
"Я люблю БДСМ". Андре Тан рассказал, как проводит собеседования
Жена Андрея Шевченко показала, как изменилась ее фигура после рождения четверых детей
Жена Андрея Шевченко показала, как изменилась ее фигура после рождения четверых детей
64-летний Гибсон переболел коронавирусом
64-летний Гибсон переболел коронавирусом
Санина заявила о своем участии в шоу "Танцы со звездами"
Санина заявила о своем участии в шоу "Танцы со звездами"
Потап рассказал о четырех свадьбах с Каменских
Потап рассказал о четырех свадьбах с Каменских
Какие вы плодовитые!" 48-летняя Егорова показала двух внуков и внучку
Какие вы плодовитые!" 48-летняя Егорова показала двух внуков и внучку
alyona alyona рассказала, на сколько похудела за первый месяц
alyona alyona рассказала, на сколько похудела за первый месяц
Из-за закрытых кинотеатров компания Disney перенесла премьеры двух картин
Из-за закрытых кинотеатров компания Disney перенесла премьеры двух картин
  Sexy-чики и дерзкие ковбои. Вышел клип группы Mozgi на трек Chica Bamboni
  Sexy-чики и дерзкие ковбои. Вышел клип группы Mozgi на трек Chica Bamboni
"Каждый день просыпаюсь с мыслью, что станет легче". 75-летняя вдова Элвиса Пресли впервые прокомментировала смерть внука
"Каждый день просыпаюсь с мыслью, что станет легче". 75-летняя вдова Элвиса Пресли впервые прокомментировала смерть внука
Тодоренко показала фигуру в купальнике
Тодоренко показала фигуру в купальнике
  Певица LP презентовала клип на новый трек The One That You Love, снятый на ранчо в Калифорнии
  Певица LP презентовала клип на новый трек The One That You Love, снятый на ранчо в Калифорнии
"Малыш пока растет без имени". Серебрянская рассказала, почему не может подобрать сыну имя
"Малыш пока растет без имени". Серебрянская рассказала, почему не может подобрать сыну имя
"Время покажет, кому из нас предстоит получить свой бумеранг". Молодая жена Петросяна высказалась о его экс-супруге Степаненко
"Время покажет, кому из нас предстоит получить свой бумеранг". Молодая жена Петросяна высказалась о его экс-супруге Степаненко
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Вот и обнулились". Казанин обнародовал в сети фото с женой
"Вот и обнулились". Казанин обнародовал в сети фото с женой
"Алла шикарна, Галкин тоже ничего", "Хвост на боку, ножки – супер". Муж Пугачевой показал фото певицы в мини-шортах
"Алла шикарна, Галкин тоже ничего", "Хвост на боку, ножки – супер". Муж Пугачевой показал фото певицы в мини-шортах
  "Мой дорогой и нежно любимый". Орбакайте обнародовала снимок с Руссо
"Мой дорогой и нежно любимый". Орбакайте обнародовала снимок с Руссо
Будущий многодетный отец Тополя построил сыновьям первую недвижимость
Будущий многодетный отец Тополя построил сыновьям первую недвижимость
Внучка Пугачевой – копия своей матери. Орбакайте показала, как выглядела в детстве
Внучка Пугачевой – копия своей матери. Орбакайте показала, как выглядела в детстве
Комаровский рассказал, как выглядит дом его мечты
Комаровский рассказал, как выглядит дом его мечты
  Винник рассказал, ради чего согласился участвовать в проекте "Танцы со звездами"
Винник рассказал, ради чего согласился участвовать в проекте "Танцы со звездами"
"Да, мы безумные". Джамала спустя месяц после родов отправилась отдыхать за границу
"Да, мы безумные". Джамала спустя месяц после родов отправилась отдыхать за границу
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS