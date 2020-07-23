Захват заложников в Полтаве. Что известно о полковнике полиции Шияне, обменявшем себя на заложника. Главное

Спецоперация по задержанию преступника в Полтавской области продолжается с 9 утра 23 июля и по состоянию на 9 вечера еще не завершена Фото: Національна поліція України / Facebook

Что произошло

23 июля 2020 года, на следующий день после захвата террористом автобуса с заложниками в Луцке, стало известно об еще одном инциденте. На этот раз в Полтаве вооруженный человек сначала угнал авто, а после поочередно взял в заложники двух сотрудников полиции.

Фото: PavlovskyNews / T elegram

Первая информация об инциденте появилась около 10 утра на официальном сайте Главного управления Нацполиции в Полтавской области. Сообщалось, что в городе проводится спецоперация по задержанию угонщика авто.

"Пытаясь избежать ответственности, мужчина сопротивляется и угрожает работникам полиции гранатой. С ним ведут переговоры", – уточнялось в сообщении.

Позже стало известно, что правоохранители пытались задержать угонщика у здания административного суда, однако тот достал гранату РГД-5 и взял в заложники сотрудника уголовного розыска.

После переговоров мужчина согласился отпустить заложника в обмен на начальника департамента уголовного розыска полковника Виталия Шияна. Полковник добровольно предложил обмен. Об этом сообщалось в Telegram-канале департамента. Также уточнялось, что преступник потребовал автомобиль (ему предоставили служебный ВАЗ-2111) и вместе с новым заложником направился в сторону выезда из города.

Еще через час глава Полтавской облгосадминистрации Олег Синегубов написал в Telegram, что автомобиль выехал из Полтавы и движется в направлении Киева. "Сейчас преступнику дали возможность выехать за пределы Полтавы, чтобы не допустить угрозы для жителей города. В данный момент преступник движется в направлении Киева. Его сопровождают полицейские автомобили", – отметил Синегубов.

Спустя четыре часа после первого сообщения стало известно, что спецоперация по задержанию угонщика завершена. Об этом со ссылкой на источники в МВД проинформировал телеканал "Наш".

Около 16.00 Нацполиция Украины сообщила об освобождении заложника, сам преступник скрылся в Решетиловском районе Полтавской области. "Злоумышленник посреди дороги бросил авто и скрылся в лесопосадке. Сейчас продолжается спецоперация по его задержанию. Заложник освобожден. Он невредим", – говорилось на Facebook-странице полиции.

ВИДЕО

Видео: IPT Полтава / YouTube

Кто угнал авто и взял в заложники двух сотрудников полиции

Полтавским угонщиком, который грозил взорвать себя вместе с начальником угрозыска области оказался 32-летний Роман Николаевич Скрипник. Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

По словам чиновника, Скрипник был судим четырежды: по статье "мелкое хищение" в 2007 году (заплатил штраф), в 2008 году по статьям "кража" и "мошенничество" (ограничение свободы на два года), в 2014 году по статьям "производство или хранение наркотиков" и "кража" (ограничение свободы на три года).

Подозреваемый в угоне авто и захвате заложников Роман Скрипник. Фото: Антон Геращенко / Facebook

Telegram-канал PavlovskyNews со ссылкой на свои источники сообщил, что Скрипник участвовал в АТО.

По данным телеканала Общественное, мужчина девять раз привлекался к административной ответственности по статьям Кодекса об админправонарушениях "управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения", "управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов на право управления таким транспортным средством" и "невыполнение водителями требований об остановке".

Что известно о полковнике Шияне, обменявшим себя на первого заложника

Начальнику департамента уголовного розыска полковнику Виталию Алексеевичу Шияну, который обменял себя на полицейского, взятого в заложники первым, 43 года. Он родился в Кременчуге в семье милиционера.

По информации "Кременчугской газеты" и агентства УНИАН, Шиян окончил медицинский колледж, служил в армии, а с 1996 года – на службе в органах внутренних дел. В 2002-м получил юридическое образование, окончив Национальную академию внутренних дел в Киеве. Будущий полковник работал в патрульно-постовой службе, в отделе по борьбе с наркотиками и в отделе по борьбе с преступностью. Он возглавлял уголовный розыск Кременчуга и занимал должность заместителя начальника городского управления милиции.

ВИДЕО

Видео: Новости Мир / YouTube

Согласно данным, указанным в электронной декларации, полковник Шиян женат, воспитывает дочь, получает чуть больше 315 тыс. грн заработной платы в год (примерно 26 тыс. грн), собственной недвижимости не имеет, но есть квартира жены площадью 65 м2.

После освобождения из заложников Шиян чувствует себя хорошо, уже приступил к своим обязанностям, сообщил глава Полтавской ОГА Олег Синегубов.

"Только что по телефону пообщался с полковником полиции Виталием Шияном. Поблагодарил его за мужество. Его поступок – это поступок настоящего офицера. Виталий чувствует себя хорошо и продолжает выполнять свои обязанности. Спецоперация продолжается", – написал Синегубов.

По состоянию на вечер 23 июля, полтавского угонщика еще не задержали. Его ищут с помощью квадрокоптера. Освободившийся заложник – полковник полиции Виталий Шиян – также принимает участие в операции.