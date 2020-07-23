ГОРДОН
 
 
Публикации ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Захват заложников в Полтаве. Что известно о полковнике полиции Шияне, обменявшем себя на заложника. Главное

В Полтавской области почти 13 часов подряд продолжается спецоперация по задержанию преступника, угнавшего автомобиль и взявшего в заложники полицейского. После переговоров злоумышленнику предоставили автомобиль и дали возможность выйти из оцепления. Он согласился отпустить заложника в обмен на полковника полиции Виталия Шияна. Подробности инцидента, а также информация о полковнике Шияне, добровольно согласившемся на обмен, – в материале "ГОРДОН".

 
|
Спецоперация по задержанию преступника в Полтавской области продолжается с 9 утра 23 июля и по состоянию на 9 вечера еще не завершена
Спецоперация по задержанию преступника в Полтавской области продолжается с 9 утра 23 июля и по состоянию на 9 вечера еще не завершена
Фото: Національна поліція України / Facebook
Наталия ДВАЛИ
редактор, журналист

Что произошло

23 июля 2020 года, на следующий день после захвата террористом автобуса с заложниками в Луцке, стало известно об еще одном инциденте. На этот раз в Полтаве вооруженный человек сначала угнал авто, а после поочередно взял в заложники двух сотрудников полиции.


00_86
Фото: PavlovskyNews / Telegram

Первая информация об инциденте появилась около 10 утра на официальном сайте Главного управления Нацполиции в Полтавской области. Сообщалось, что в городе проводится спецоперация по задержанию угонщика авто.

"Пытаясь избежать ответственности, мужчина сопротивляется и угрожает работникам полиции гранатой. С ним ведут переговоры", – уточнялось в сообщении.

Позже стало известно, что правоохранители пытались задержать угонщика у здания административного суда, однако тот достал гранату РГД-5 и взял в заложники сотрудника уголовного розыска.

После переговоров мужчина согласился отпустить заложника в обмен на начальника департамента уголовного розыска полковника Виталия Шияна. Полковник добровольно предложил обмен. Об этом сообщалось в Telegram-канале департамента. Также уточнялось, что преступник потребовал автомобиль (ему предоставили служебный ВАЗ-2111) и вместе с новым заложником направился в сторону выезда из города.

https://www.facebook.com/suspilne.poltava/videos/1705194379628459/

Еще через час глава Полтавской облгосадминистрации Олег Синегубов написал в Telegram, что автомобиль выехал из Полтавы и движется в направлении Киева. "Сейчас преступнику дали возможность выехать за пределы Полтавы, чтобы не допустить угрозы для жителей города. В данный момент преступник движется в направлении Киева. Его сопровождают полицейские автомобили", – отметил Синегубов.

Спустя четыре часа после первого сообщения стало известно, что спецоперация по задержанию угонщика завершена. Об этом со ссылкой на источники в МВД проинформировал телеканал "Наш".

Около 16.00 Нацполиция Украины сообщила об освобождении заложника, сам преступник скрылся в Решетиловском районе Полтавской области. "Злоумышленник посреди дороги бросил авто и скрылся в лесопосадке. Сейчас продолжается спецоперация по его задержанию. Заложник освобожден. Он невредим", – говорилось на Facebook-странице полиции.

ВИДЕО
Видео: IPT Полтава / YouTube

Кто угнал авто и взял в заложники двух сотрудников полиции

Полтавским угонщиком, который грозил взорвать себя вместе с начальником угрозыска области оказался 32-летний Роман Николаевич Скрипник. Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

По словам чиновника, Скрипник был судим четырежды: по статье "мелкое хищение" в 2007 году (заплатил штраф), в 2008 году по статьям "кража" и "мошенничество" (ограничение свободы на два года), в 2014 году по статьям "производство или хранение наркотиков" и "кража" (ограничение свободы на три года).

01_89
Подозреваемый в угоне авто и захвате заложников Роман Скрипник. Фото: Антон Геращенко / Facebook

Telegram-канал PavlovskyNews со ссылкой на свои источники сообщил, что Скрипник участвовал в АТО.

По данным телеканала Общественное, мужчина девять раз привлекался к административной ответственности по статьям Кодекса об админправонарушениях "управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения", "управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов на право управления таким транспортным средством" и "невыполнение водителями требований об остановке".

Что известно о полковнике Шияне, обменявшим себя на первого заложника

Начальнику департамента уголовного розыска полковнику Виталию Алексеевичу Шияну, который обменял себя на полицейского, взятого в заложники первым, 43 года. Он родился в Кременчуге в семье милиционера.

По информации "Кременчугской газеты" и агентства УНИАН, Шиян окончил медицинский колледж, служил в армии, а с 1996 года – на службе в органах внутренних дел. В 2002-м получил юридическое образование, окончив Национальную академию внутренних дел в Киеве. Будущий полковник работал в патрульно-постовой службе, в отделе по борьбе с наркотиками и в отделе по борьбе с преступностью. Он возглавлял уголовный розыск Кременчуга и занимал должность заместителя начальника городского управления милиции.

ВИДЕО
Видео: Новости Мир / YouTube

Согласно данным, указанным в электронной декларации, полковник Шиян женат, воспитывает дочь, получает чуть больше 315 тыс. грн заработной платы в год (примерно 26 тыс. грн), собственной недвижимости не имеет, но есть квартира жены площадью 65 м2

После освобождения из заложников Шиян чувствует себя хорошо, уже приступил к своим обязанностям, сообщил глава Полтавской ОГА Олег Синегубов.

"Только что по телефону пообщался с полковником полиции Виталием Шияном. Поблагодарил его за мужество. Его поступок – это поступок настоящего офицера. Виталий чувствует себя хорошо и продолжает выполнять свои обязанности. Спецоперация продолжается", – написал Синегубов.

По состоянию на вечер 23 июля, полтавского угонщика еще не задержали. Его ищут с помощью квадрокоптера. Освободившийся заложник – полковник полиции Виталий Шиян – также принимает участие в операции. 

Теги: Полтава, полиция, захват, заложники, Полтавская область, захват заложников, Национальная полиция, Роман Скрипник, Виталий Шиян
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Каждый день просыпаюсь с мыслью, что станет легче". 75-летняя вдова Элвиса Пресли впервые прокомментировала смерть внука
"Каждый день просыпаюсь с мыслью, что станет легче". 75-летняя вдова Элвиса Пресли впервые прокомментировала смерть внука
Тодоренко показала фигуру в купальнике
Тодоренко показала фигуру в купальнике
  Певица LP презентовала клип на новый трек The One That You Love, снятый на ранчо в Калифорнии
  Певица LP презентовала клип на новый трек The One That You Love, снятый на ранчо в Калифорнии
"Малыш пока растет без имени". Серебрянская рассказала, почему не может подобрать сыну имя
"Малыш пока растет без имени". Серебрянская рассказала, почему не может подобрать сыну имя
"Время покажет, кому из нас предстоит получить свой бумеранг". Молодая жена Петросяна высказалась о его экс-супруге Степаненко
"Время покажет, кому из нас предстоит получить свой бумеранг". Молодая жена Петросяна высказалась о его экс-супруге Степаненко
Внучка Пугачевой – копия своей матери. Орбакайте показала, как выглядела в детстве
Внучка Пугачевой – копия своей матери. Орбакайте показала, как выглядела в детстве
"Родила, не выходя из дома". Михалок показал жену и новорожденного сына
"Родила, не выходя из дома". Михалок показал жену и новорожденного сына
Деми Ловато объявила о помолвке с американским актером
Деми Ловато объявила о помолвке с американским актером
"Ты же мать! Как ты можешь?" Ризатдинова позировала в платье с глубоким декольте
"Ты же мать! Как ты можешь?" Ризатдинова позировала в платье с глубоким декольте
В Украине снимут фильм о певице Квитке Цисык
В Украине снимут фильм о певице Квитке Цисык
34-летняя вдова Хефнера впервые замечена в компании бойфренда
34-летняя вдова Хефнера впервые замечена в компании бойфренда
  Алина Паш с короной на голове снялась в клипе на трек Truth
  Алина Паш с короной на голове снялась в клипе на трек Truth
"Готовимся выступать на соревнованиях по бодибилдингу". 63-летний Бебешко показал пресс и бицепсы
"Готовимся выступать на соревнованиях по бодибилдингу". 63-летний Бебешко показал пресс и бицепсы
Близкие бессильны. Кардашян заявила, что Уэст страдает психическим заболеванием
Близкие бессильны. Кардашян заявила, что Уэст страдает психическим заболеванием
Волочкову признали виновной и обязали заплатить штраф за посещение монастыря во время карантина
Волочкову признали виновной и обязали заплатить штраф за посещение монастыря во время карантина
37-летняя Седокова выходит замуж за 28-летнего баскетболиста
37-летняя Седокова выходит замуж за 28-летнего баскетболиста
 

 
 

Публикации

 
все публикации
 
 

Фото

 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS