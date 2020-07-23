Глава Полтавской ОГА рассказал о состоянии здоровья заложника Скрипника

Глава Полтавской областной государственной администрации Олег Синегубов сообщил, что начальник уголовного розыска Виталий Шиян чувствует себя хорошо. Он продолжает выполнять свои обязанности.

Полтавский полицейский, которого 23 июля захватил в заложники угонщик Роман Скрипник, сейчас чувствует себя хорошо. Спецоперация по задержанию подозреваемого продолжается, сообщил глава Полтавской областной государственной администрации (ОГА) Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

"Только что по телефону пообщался с полковником полиции Виталием Шияном. Поблагодарил его за мужество. Его поступок – это поступок настоящего офицера. Виталий чувствует себя хорошо и продолжает выполнять свои обязанности. Спецоперация продолжается", – написал глава Полтавской ОГА.

По последним данным, Роман Скрипник скрылся в лесу в Решетиловском районе Полтавской области. Полиция проверяла все машины, которые ехали по дороге Большие Сорочинцы – Миргород.

В Полтаве 23 июля проводили спецоперацию по задержанию подозреваемого в угоне автомобиля. В ходе операции злоумышленник взял в заложники сотрудника полиции; позже начальник департамента уголовного розыска облуправления полиции полковник Виталий Шиян обменял себя на рядового полицейского. Террористу предоставили служебный автомобиль ВАЗ-2111 ("Богдан"), на котором он направился в сторону Киева.

По данным СМИ, мужчина, захвативший полицейского в заложники, – Роман Скрипник, он был осужден за хранение и сбыт наркотиков.